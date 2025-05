Ornella Vanoni si racconta a Verissimo: riflessioni sulla vita, la solitudine e il tempo che passa

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La puntata di Verissimo del 24 maggio ha visto come protagonista Ornella Vanoni, la celebre cantante che, a quasi 91 anni, ha condiviso con il pubblico un’intensa riflessione sulla vita, il passare del tempo e le sfide della vecchiaia. La sua intervista, condotta da Silvia Toffanin, ha toccato temi profondi e personali, rivelando un ritratto autentico e sincero dell’artista.

La percezione della morte e il desiderio di vivere

Durante l’intervista, Ornella Vanoni ha affrontato il tema della morte con una franchezza disarmante. “Per me la morte è vicina”, ha dichiarato, esprimendo una consapevolezza che solo l’esperienza di una vita lunga e intensa può portare. La cantante ha sottolineato il suo desiderio di non vivere troppo a lungo, ma piuttosto di godere della vita finché può dare e ricevere. “Voglio vivere finché io dà alla vita qualcosa e la vita mi dà”, ha affermato, evidenziando l’importanza di un’esistenza significativa. La sua visione della vita è intrisa di un realismo che invita a riflettere sulla qualità del tempo trascorso, piuttosto che sulla sua quantità.

Riflessioni sulla vecchiaia e il cambiamento del corpo

Ornella Vanoni ha parlato anche del suo rapporto con la vecchiaia, descrivendo il suo corpo che cambia con una certa tenerezza. “Guardo con tenerezza il mio corpo che cambia”, ha detto, mostrando una rara capacità di accettare il passare del tempo. Questa accettazione non è solo una questione estetica, ma un riconoscimento del percorso di vita che ha vissuto. La cantante ha dimostrato di essere in pace con se stessa, nonostante le inevitabili sfide fisiche che l’età porta con sé. La sua visione positiva della vita e della propria evoluzione personale è un messaggio di speranza per molti, invitando a trovare bellezza anche nei cambiamenti.

La solitudine e le relazioni sentimentali

Un altro aspetto significativo emerso dall’intervista è la scelta di Ornella Vanoni di vivere da sola. Dopo una relazione deludente, ha deciso di abbracciare la solitudine, una scelta che ha portato con sé sia momenti di serenità che di nostalgia. “A volte mi manca una carezza, una condivisione”, ha confessato, rivelando la vulnerabilità che accompagna anche le persone più forti. Nonostante la sua indipendenza, la cantante non nasconde il desiderio di connessione umana, un aspetto fondamentale della vita che tutti, a prescindere dall’età, possono comprendere.

L’impegno in televisione e il futuro

Nonostante l’età, Ornella Vanoni continua a essere un volto noto della televisione italiana. È stata confermata per la prossima edizione di Che tempo che fa, un segno della sua continua rilevanza nel panorama culturale. Durante l’intervista, ha scherzato con Fabio Fazio sulla sua partecipazione, dicendo: “Firmo, ma non garantisco”. Questa battuta riflette il suo spirito vivace e la sua capacità di affrontare il futuro con leggerezza. Fazio, rassicurandola, ha sottolineato che l’importante è essere se stessa, un consiglio che risuona profondamente in un’epoca in cui l’autenticità è sempre più apprezzata.

L’intervista di Ornella Vanoni a Verissimo offre uno spaccato di vita che invita a riflettere su temi universali come la vita, la morte, la solitudine e l’importanza di rimanere fedeli a se stessi, indipendentemente dall’età.

