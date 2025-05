Ornella Vanoni e altri ospiti di spicco a Verissimo: anticipazioni del 24 maggio 2025

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il programma televisivo Verissimo si prepara a un nuovo entusiasmante appuntamento, in onda sabato 24 maggio 2025. La trasmissione, condotta da Silvia Toffanin, accoglierà una serie di ospiti di grande rilievo, tra cui la celebre cantante Ornella Vanoni, che festeggia un importante traguardo personale. Con un mix di emozioni e racconti, la puntata promette di coinvolgere il pubblico con storie di vita e musica.

Ornella Vanoni: un viaggio tra ricordi e riflessioni

Ornella Vanoni, icona della musica italiana, compie 90 anni e si presenta a Verissimo con un dono speciale: il suo nuovo libro, “Vincente o perdente“. Questo volume raccoglie pensieri e aneddoti mai rivelati prima, offrendo un autoritratto sincero e profondo. Durante l’intervista, Silvia Toffanin avrà l’opportunità di esplorare la vita di Vanoni, una donna che ha saputo affrontare le fragilità con coraggio e autenticità. La cantante condividerà momenti significativi della sua carriera e della sua esistenza, rivelando il legame profondo che ha con la musica e le emozioni che essa suscita. La sua presenza a Verissimo rappresenta non solo un tributo alla sua carriera, ma anche un’occasione per riflettere su come le esperienze personali possano influenzare l’arte.

Sal Da Vinci: un nuovo singolo e una nuova fase artistica

Il cantante napoletano Sal Da Vinci sarà un altro protagonista della puntata, pronto a presentare il suo nuovo singolo “L’Amore e Tu“. Questo brano si preannuncia come la colonna sonora di un’estate ricca di promesse, seguendo il successo del precedente “Rossetto e caffè“. Durante l’intervista, Da Vinci parlerà della sua evoluzione artistica e del significato di questa nuova fase della sua carriera. La sua voce calda e il suo sorriso contagioso riempiranno lo studio, portando un messaggio di leggerezza e profondità. La musica, per Da Vinci, è un modo per connettersi con il pubblico e trasmettere emozioni, e a Verissimo avrà l’opportunità di raccontare il suo percorso, fatto di palchi e incontri significativi.

Gli ospiti speciali: storie di vita e amore

La puntata di Verissimo non si limiterà a celebrazioni musicali, ma offrirà anche spunti di riflessione sulla vita e le relazioni. Teresa Langella, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, sarà in studio insieme alla madre Annunziata. Il loro dialogo rappresenterà una testimonianza della complicità tra madre e figlia, evidenziando come le parole non dette possano avere un peso maggiore di quelle espresse. Langella condividerà le sfide che ha affrontato nella sua vita, sottolineando l’importanza del supporto familiare.

Inoltre, il giovane ballerino Mattia Zenzola, vincitore di Amici 2023, e la sua compagna di danza Benedetta Vari porteranno a Verissimo la loro storia d’amore. La loro energia e passione saranno palpabili, dimostrando come i sogni possano unirsi in un ritmo comune. La freschezza della loro relazione sarà un elemento chiave della puntata, mostrando come l’amore possa manifestarsi in forme diverse.

Niko Cutugno e Orietta Berti: storie e musica

Tra gli ospiti più attesi, Niko Cutugno, figlio del leggendario Toto Cutugno, racconterà il suo rapporto con il padre attraverso un libro toccante. La sua testimonianza offrirà uno sguardo intimo sulla vita di un ragazzo cresciuto accanto a un gigante della musica, cercando di trovare la propria voce. La delicatezza con cui Cutugno affronterà questo tema sarà un momento significativo della trasmissione.

Infine, Orietta Berti chiuderà la puntata con la presentazione in anteprima del suo nuovo brano estivo. La sua presenza porterà un tocco di allegria e spensieratezza, promettendo di coinvolgere il pubblico con la sua musica.

Dove e quando seguire Verissimo

La nuova puntata di Verissimo andrà in onda il 24 maggio 2025, a partire dalle ore 16:30 su Canale5. Gli spettatori potranno seguire il programma anche sulla piattaforma digitale Mediaset Infinity e interagire sui social utilizzando l’hashtag ufficiale, contribuendo così a un dialogo collettivo attorno alle storie e alle emozioni condivise durante la trasmissione.

