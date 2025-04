Orlando Bloom e il cast stellare di Bucking Fastard: il nuovo film di Werner Herzog

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Orlando Bloom, noto per il suo ruolo iconico nella saga de Il Signore degli Anelli, ha ufficialmente confermato la sua partecipazione al cast di Bucking Fastard, l’ultima opera del celebre regista Werner Herzog. Questo film promette di portare sul grande schermo una storia intrigante e surreale, con un cast di attori di grande talento, tra cui Domhnall Gleeson e le sorelle Kate e Rooney Mara. Le riprese si sono recentemente concluse in Europa, aprendo la strada a un’anticipazione crescente per il pubblico e gli appassionati di cinema.

La trama di Bucking Fastard

Bucking Fastard racconta la storia di Jean e Joan Holbrooke, due sorelle interpretate da Kate e Rooney Mara, che sono così unite da condividere non solo i sogni, ma anche un amore per lo stesso uomo. Le due donne intraprendono un’avventura straordinaria: scavare un tunnel attraverso una catena montuosa per raggiungere le mitiche Orcadi, un luogo fantastico dove sperano di trovare il vero amore. Questa impresa surreale non solo mette in evidenza il legame speciale tra le sorelle, ma esplora anche temi di amore, ambizione e la ricerca di un ideale che sembra irraggiungibile.

Orlando Bloom interpreterà Gareth Mulroney, l’ex amante delle sorelle, mentre Domhnall Gleeson assumerà il ruolo di Timothy, un assistente governativo che le aiuterà a gestire la loro improvvisa notorietà. La missione delle due protagoniste, infatti, le trasforma in celebrità da tabloid, portando a una serie di eventi inaspettati e comici che metteranno alla prova i loro legami e le loro aspirazioni.

Il team creativo dietro Bucking Fastard

Bucking Fastard è un progetto ambizioso, sostenuto da investimenti di private equity e prodotto da un team di professionisti del settore. Clara Wu Tsai, Ariel Leon Isacovitch e Agnes Chu sono tra i produttori, insieme a Kieran Corrigan, Emanuele Moretti e Andrea Bucko. Le vendite internazionali del film saranno gestite da HanWay Films, che presenterà le prime immagini girate in diverse location tra cui Dublino, Sligo in Irlanda e Slovenia, ai compratori durante il Festival di Cannes.

Werner Herzog, regista di fama mondiale, ha scelto di collaborare con alcuni dei suoi più fidati collaboratori per questo film. Peter Zeitlinger, noto per il suo lavoro in Il cattivo tenente, si occuperà della direzione della fotografia, mentre Marco Capalbo, che ha lavorato a The Fire Within: A Requiem for Katia and Maurice, sarà responsabile del montaggio. La colonna sonora sarà curata da Ernst Reijseger, noto per il suo lavoro in L’alba della libertà.

La visione di Herzog per il film

Werner Herzog ha descritto Bucking Fastard come il completamento ideale di un trittico poetico che include anche i suoi film precedenti, Fitzcarraldo e Grizzly Man. Secondo il regista, il film rappresenta un cerchio che si chiude, offrendo uno sguardo unico su come il mondo reagisce alle protagoniste attraverso vari filtri: dai tribunali ai media, dalle persone che cercano di aiutarle a quelle che cercano di sfruttarle. Herzog ha sottolineato l’importanza di osservare il mondo attraverso gli occhi delle sorelle Holbrooke, un’esperienza che promette di essere tanto affascinante quanto provocatoria.

Con un cast di attori di alto calibro e una trama che promette di sfidare le convenzioni narrative, Bucking Fastard si preannuncia come uno dei film più attesi della stagione. La combinazione di talento artistico e una visione audace da parte di Herzog potrebbe portare a un’opera cinematografica memorabile, capace di catturare l’attenzione del pubblico e della critica.

