Orizzonti Pokémon: svelato il titolo e il trailer della nuova serie animata

Finalmente The Pokémon Company International ha deciso di svelare il titolo e il logo ufficiale della prossima serie sui Pokémon. Si chiamerà Orizzonti Pokémon e andrà in onda in tutto il mondo a partire dal 2023.

Si tratta, come già accaduto, di una serie animata. A riguardo è stato pubblicato anche un trailer con immagini inedite tratte da alcuni episodi. La trama sarà incentrata sulla risoluzione di alcuni misteri del mondo di Pokémon.

I protagonisti di questa nuova serie saranno due ragazzi: Liko, con il suo pokémon Sprigatito e Roy. Durante il loro viaggio incontreranno molti personaggi come i Locomonauti: un gruppo guidato da Friede e Capitan Pikachu. Nella serie, intraprenderanno un viaggio a bordo di un’aeronave con a bordo un equipaggio formato da: Oria, appassionata di meccanica e elettrotecnica; il suo compagno di avventure Metagross; Murdock, un bravissimo cuoco con il suo pokémon Rockruff; la guaritrice Mollie e il suo pokémon Chansey e, infine, Landon. Durante il loro viaggio Liko e Roy si imbatteranno in un’organizzazione denominata ”Esploratori” e una streamer famosa di nome Nidotina.

Il team che ha lavorato alla serie è molto soddisfatto del lavoro svolto e sicuro che la serie sarà apprezzata dai fan che l’aspettano. Questa la dichiarazione di Taito Okiura, vicepresidente dell’ufficio marketing di The Pokémon Company International:

“La serie Orizzonti Pokémon sarà senza dubbio un viaggio mozzafiato che riserverà meraviglie finora

sconosciute e scoperte affascinanti sul mondo dei Pokémon. L’ultimissimo trailer

della serie Orizzonti Pokémon getta nuova luce sulle misteriose avventure che attendono Liko e Roy, e

tutti gli Allenatori sono invitati a decifrarne i segreti quando la serie debutterà al di fuori del Giappone quest’anno.

Sono ancora molti i dettagli che devono essere svelati sulla serie Pokémon ma queste prime anticipazione ci fanno sperare in una buona riuscita del progetto. Non ci resta che attendere la data della messa in onda della serie!