Orietta Berti ricorda Papa Francesco: un legame profondo e la sua fede in primo piano

Orietta Berti è tornata a Verissimo per rendere omaggio a Papa Francesco, scomparso lunedì 21 aprile 2025. I funerali si sono tenuti sabato 26 aprile, un evento che ha suscitato grande commozione tra i presenti. La cantante ha condiviso ricordi personali e riflessioni sulla sua vita di fede, sottolineando l’importanza che il pontefice ha avuto per lei e per la sua famiglia.

La fede di Orietta Berti e il suo legame con Papa Francesco

Orietta Berti ha raccontato la sua crescita in una famiglia cristiana, dove il rispetto per il prossimo e la devozione erano valori fondamentali. «Sono stata educata in questo modo e ho sempre mantenuto viva questa tradizione», ha spiegato. La cantante ha menzionato Padre Ugolino, un importante punto di riferimento spirituale nella sua vita, descrivendolo come una figura paterna. In momenti di difficoltà, Orietta si rivolgeva a lui per ricevere conforto e guida, come se fosse un padre. La sua esperienza a Lourdes, dove ha pregato per la nascita di figli, è stata particolarmente significativa: «Dopo otto anni di attesa, finalmente sono arrivati», ha affermato, testimoniando la sua fede incrollabile.

Il dolore per la perdita del padre

La vita di Orietta è stata segnata dalla perdita del padre, avvenuta quando lei aveva solo 16 anni a causa di un incidente stradale. Questo evento ha messo alla prova la sua fede: «Da piccoli eravamo molto devoti a San Giovanni. Andavo in chiesa con papà, e dopo la sua morte la mia fede ha vacillato», ha confessato. Tuttavia, ha chiarito che il dolore non ha mai cancellato completamente la sua spiritualità, ma piuttosto l’ha messa alla prova. «È solo il dolore che copre la fede», ha spiegato, evidenziando come la perdita possa influenzare profondamente la propria relazione con la spiritualità.

La benedizione di Papa Francesco e il segreto del matrimonio

Orietta Berti e suo marito Osvaldo festeggiano 58 anni di matrimonio, un traguardo che hanno celebrato con la benedizione di Papa Francesco in occasione del loro cinquantesimo anniversario. «È stata un’emozione incredibile», ha raccontato Orietta, sottolineando l’importanza di quel momento. Quando Silvia Toffanin le ha chiesto quale sia il segreto di un matrimonio così duraturo, Orietta ha risposto con sincerità: «Non bisogna essere invidiosi, né gelosi, e bisogna sempre dire la verità». Ha anche rivelato che, nonostante qualche litigio, il loro legame è solido. «Osvaldo non mi ha mai tradita. A volte sono un po’ capricciosa e ho voglie da bambina», ha aggiunto, parlando della sua recente passione per la collezione di valigie dai colori vivaci.

Un tributo a Papa Francesco e alla fede

La partecipazione di Orietta Berti a Verissimo ha rappresentato non solo un tributo a Papa Francesco, ma anche un momento di riflessione sulla sua vita e sulla sua fede. La sua storia personale, intrecciata con quella del pontefice, ha messo in luce come la spiritualità possa essere un faro nei momenti di difficoltà. La sua testimonianza è un richiamo a mantenere viva la fede, anche quando le avversità sembrano sopraffare. Con la sua presenza e le sue parole, Orietta ha reso omaggio a un uomo che ha toccato profondamente la vita di molti, compresa la sua.

