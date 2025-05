Ore 14 Sera: il programma di Rai 2 cambia orario e formato, ecco tutte le novità

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il programma Ore 14, noto per le sue analisi e approfondimenti, si prepara a tornare con un nuovo ciclo di puntate in prima serata. A partire dal 12 giugno, il format si trasforma in Ore 14 Sera, con un orario di messa in onda fissato per le 21:30. Questa modifica non riguarda solo l’orario, ma anche il logo e il titolo del programma, che si adatta al nuovo contesto. La conduzione rimane affidata a Milo Infante, già noto al pubblico per il suo stile incisivo e diretto.

Cambiamenti nel formato e nel logo

Il passaggio a Ore 14 Sera comporta un evidente cambiamento visivo, con un logo che riflette il nuovo orario di messa in onda. La “O” del titolo, che simboleggia un orologio, presenta una lancetta spostata dalle 14 alle 21:30, segnando così il passaggio a un contesto serale. Questo cambiamento di logo è un segno tangibile della volontà della Rai di rinnovare il programma e attrarre un pubblico diverso, che potrebbe essere più interessato a temi di cronaca e attualità in un orario serale.

La conduzione di Milo Infante

Milo Infante, alla guida di Ore 14 Sera, è un volto noto della televisione italiana. La sua esperienza e il suo approccio diretto ai temi trattati hanno contribuito al successo del programma. Infante è conosciuto per la sua capacità di affrontare questioni delicate con sensibilità e competenza, rendendolo un conduttore adatto per un programma che si occupa di cronaca e attualità. Con il nuovo ciclo di puntate, il pubblico può aspettarsi un approfondimento su temi di rilevanza sociale e notizie di attualità, mantenendo il format che ha caratterizzato Ore 14.

Il contesto attuale e le aspettative

Attualmente, Ore 14 non è in onda nei pomeriggi a causa della programmazione del Giro d’Italia, ma il tradizionale format riprenderà il 2 giugno, chiudendo la stagione all’inizio di luglio. Tuttavia, la Rai ha deciso di lanciare Ore 14 Sera in un momento in cui l’attenzione del pubblico è rivolta a temi di cronaca, come dimostrato dal recente sviluppo nel caso di Garlasco. La nuova perizia, che ha evidenziato un’impronta di Andrea Sempio vicino al cadavere di Chiara Poggi, ha riacceso l’interesse per questo caso, e molti si aspettano che Ore 14 Sera possa affrontare tali argomenti in modo approfondito e tempestivo.

Con l’avvicinarsi della messa in onda, cresce l’attesa per il debutto di Ore 14 Sera. La Rai ha l’opportunità di attrarre un pubblico serale, offrendo contenuti che rispondano alle esigenze di informazione e approfondimento dei telespettatori. La scelta di Milo Infante come conduttore rappresenta una garanzia di qualità e professionalità, elementi fondamentali per il successo di un programma che si propone di affrontare temi di grande rilevanza.

