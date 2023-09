Oppenheimer ha davvero incontrato Einstein nella realtà?

Oppenheimer è una delle opere più apprezzate dell’ultimo anno. Il film diretto da Christopher Nolan è uscito nelle sale da pochissimi giorni ma ha ottenuto un grandissimo successo. La descrizione del progetto che ha portato alla creazione della bomba atomica ha suscitato molto interesse nei fan, nonostante il periodo descritto sia una delle pagine più nere della nostra recente storia. Un ulteriore quesito molto interessante riguarda l’effettiva veridicità dell’incontro tra Robert Oppenheimer e Albert Einstein. Cos’è che il film ha deciso di omettere?

Il film descrive in maniera abbastanza dettagliata il progetto che ha portato alla creazione della bomba atomica, definito Progetto Manhattan. È anche chiaro però quanto il film si concentri sulla figura del fisico che ha contribuito alla realizzazione del progetto. Sebbene il film abbia messo in luce il rapporto tra J. Robert Oppenheimer e Albert Einstein, non ci viene raccontato il loro primo incontro. La risposta a questa domanda potrebbe stupirvi ma i due geni si sono incontrati per la prima volta nel 1932.

Sembra infatti che il loro primo incontro sia avvenuto nel 1932 all’interno del California Institute of Technology, periodo in cui il fisico era ancora un giovane assistente professore in fisica teorica. Einstein in quell’occasione era in visita all’istituto durante un tour mondiale. Durante il suo cammino incrociò il futuro “padre della bomba atomica” e questo segnò l’inizio di una grande amicizia e collaborazione professionale. La loro amicizia infatti durò fino alla morte di Einstein, avvenuta nel 1955.

Nel film in questione quindi, prettamente per motivi di tempo, Nolan ha deciso di omettere alcuni dettagli di questa biografia. Avendo un tempo limitato per raccontare la vita del fisico, ha deciso di concentrarsi sulle questioni legate al Progetto Manhattan, omettendo dettagli come questo. Essendo venuti a conoscenza di questo cenno storico, possiamo solo immaginare le loro conversazioni e i loro scambi intellettuali avvenuti nel corso degli anni.