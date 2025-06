Operazione Kandahar: il thriller di Gerard Butler risorge grazie allo streaming

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il panorama cinematografico è spesso imprevedibile, e talvolta i film che non ottengono il successo sperato al botteghino riescono a trovare una nuova vita attraverso le piattaforme di streaming. È il caso di “Operazione Kandahar“, un thriller d’azione del 2023 che, nonostante le critiche negative e un incasso deludente, ha recentemente guadagnato popolarità tra gli spettatori online.

La trama di Operazione Kandahar

“Operazione Kandahar” racconta la storia di un agente della CIA, interpretato da Gerard Butler, che si trova in fuga attraverso l’Afghanistan dopo aver rivelato un’operazione segreta. Al suo fianco c’è Tom Rhys Harries, noto per il suo ruolo in “Doctor Who“. La pellicola, diretta da Ric Roman Waugh, si sviluppa in un contesto di tensione e azione, ma non ha saputo conquistare il pubblico nelle sale cinematografiche.

Uscito nel 2023, il film ha ricevuto un’accoglienza fredda dalla critica, con un punteggio di appena 42% su Rotten Tomatoes. Gli incassi sono stati altrettanto deludenti, con un totale di soli 10 milioni di dollari, a fronte di un budget stimato tra 30 e i 70 milioni. Questo ha portato a considerare “Operazione Kandahar” come un insuccesso commerciale, ma le cose sono cambiate drasticamente con l’arrivo dello streaming.

Il riscatto in streaming

Nonostante il flop iniziale, “Operazione Kandahar” ha trovato una nuova audience grazie a Hulu, dove ha scalato rapidamente le classifiche di visualizzazione. Durante il mese di maggio, il film è stato uno dei titoli più visti sulla piattaforma negli Stati Uniti, attirando l’attenzione di nuovi spettatori che hanno riscoperto la pellicola. Questo fenomeno non è raro nel mondo del cinema; film precedentemente sottovalutati come “Terminator: Dark Fate” hanno vissuto esperienze simili, trovando fortuna sulle piattaforme di streaming.

Il successo virale di “Operazione Kandahar” dimostra come il pubblico possa rivalutare opere cinematografiche che inizialmente non hanno ricevuto il riconoscimento meritato. La disponibilità su piattaforme di streaming consente a molti film di raggiungere un pubblico più ampio, superando le limitazioni delle sale cinematografiche.

Progetti futuri per Gerard Butler

Gerard Butler, il protagonista di “Operazione Kandahar“, non si ferma qui. L’attore è atteso nel live-action di “Dragon Trainer“, un progetto che ha suscitato grande attesa tra i fan. La sua carriera continua a evolversi, e il successo di “Operazione Kandahar” potrebbe rappresentare un nuovo capitolo nella sua filmografia.

Per gli spettatori italiani interessati a vedere il film, “Operazione Kandahar” è attualmente disponibile in streaming su Amazon Prime Video. Questo offre un’opportunità per scoprire un thriller che, nonostante le sue difficoltà iniziali, ha saputo trovare una nuova vita e un nuovo pubblico.

