Online il primo teaser trailer di Wish, il nuovo musical di animazione Disney

Wish è il titolo del 62esimo classico di animazione Disney che uscirà al cinema nel novembre prossimo. Si tratta del film con cui il leggendario Studio di Burbank festeggerà i 100 anni dalla sua fondazione. È un musical animato rivolto a giovani e meno giovani.

Online il primo teaser trailer ufficiale

La Disney ha lanciato online il primo teaser trailer ufficiale. Alla regia del film c’è Chris Buck (autore dei due Frozen) insieme alla debuttante Fawn Veerasunthorn (responsabile della storia di Raya e L’ultimo drago). Jennifer Lee (anche produttrice esecutiva) e Allison Moore sono le sceneggiatrici.

La trama del film di animazione

La storia di Wish racconta di Asha, una ragazza intelligente e idealista, che esprime un desiderio così potente da essere esaudito da una forza cosmica: una piccola palla di energia sconfinata chiamata Stella. Insieme, Asha e Stella affrontano un nemico formidabile – il sovrano di Rosas, Re Magnifico – per salvare il mondo della ragazza. Dimostreranno così che quando la volontà di un umano coraggioso si unisce alla magia delle stelle, possono accadere delle cose meravigliose.

Le voci del cast

Il lungometraggio Disney è stato realizzato con una tecnica d’animazione nuova per lo studio, che fonde insieme il 2D di un tempo con il moderno 3D. Il cast è ancora incompleto. Sappiamo che Asha avrà la voce di Ariana DeBose, attrice premio Oscar per West Side Story. La capretta di nome Valentino, che affiancherà la protagonista, sarà doppiata da Alan Tudyk (Resident Alien). Il Re Magnifico, sovrano del Regno di Rosas (villain della storia), avrà la voce di Chris Pine.

La colonna sonora di Julia Michaels avrà un brano, “More For Us” eseguito da Ariana DeBose. Intanto, è stato da poco annunciato che l’ultimo film Disney-Pixar, Elementar, sarà proiettato come film di chiusura della prossima, imminente, edizione del Festival di Cannes.

Ecco il primo teaser trailer ufficiale di Wish