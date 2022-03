Sono stati rilasciati il poster e il trailer del nuovo film “Notre-Dame in fiamme”, di Jean-Jacques Annaud, al cinema dal 28 marzo 2022 e dal 15 aprile su Sky Cinema e NOW. L’annuncio arriva direttamente da Vision Distribuito e Wildside per un film Sky Original.

Il drammatico incendio che ha colpito la Cattedrale parigina

“Notre-Dame in fiamme”, di Jean-Jaques Annaud ricostruisce la vicenda del drammatico incendio che ha colpito la cattedrale parigina il 15 aprile del 2019. Il film è distribuito da Vision Distribution ed è prodotto dalla Wildside (società del gruppo Fremantle), Pathé, TF1 Film Production, Jérôme Seydoux e François Pinault. Il film Sky Original sarà al cinema dal 28 marzo e dal 15 aprile su Sky Cinema e in streaming su NOW, a tre anni esatti dal tragico rogo.

Nel cast troviamo: Samuel Labarthe, Jean-Paul Bordes, Mikaël Chirinian, Jérémie Laheurte, Maximilien Seweryn, Garlan Le Martelot, Dimitri Storoge, Pierre Lottin, Chloé Jouannet, Vassili Schneider e Élodie Navarre. La sceneggiatura è di Jean-Jacques Annaud e Thomas Bidegain, mentre la scenografia è di Jean Rabasse.

Uomini e donne coraggiosi che hanno lottato contro le fiamme

La storia

Il film racconta le 24 ore che precedono la mattina del 16 aprile 2019, quando finalmente l’incendio che ha devastato la splendida cattedrale riuscì ad essere domato. “Notre – Dame in fiamme”, ricostruisce la sfida che hanno dovuto affrontare i servizi di emergenza, avvisati con notevole ritardo, le difficoltà nel trasportare uomini e attrezzature attraverso il traffico parigino e la pericolosa lotta di chi ha dovuto affrontare il mostruoso incendio portando a casa la pelle soltanto grazie a competenza e spirito di sacrificio. Uomini e donne coraggiosi che non si persi d’animo e hanno salvato vite, la storia di una città, di una cultura, non solo parigina.

Cenni storici

L’incendio è scoppiato il 15 aprile 2019 (all’inizio della Settimana Santa), alle 18:53 e si è originato nel sottotetto alla base della flèche, progettata dall’architteto Viollet-le-Duc. Secondo i vigili del fuoco, le fiamme si sono avviate su un ponteggio installato sul tetto dell’edificio.

Le fiamme si sono poi diffuse velocemente, raggiungendo l’intero tetto e distruggendo la struttura, la più antica di Parigi, fatta col legno di 1.300 querce, 21 ettari di foresta. Come sappiamo, le fiamme sono state domate soltato 24 ore più tardi provocando danni non solo in termini economici, ma morali e culturali inqualificabili. L’incendio non ha provocato vittime tra i civili. Nonostante questo, tra i vigili del fuoco, una persona rimasta ferita è stata curata dall’ospedale di Parigi “Assistance Publique. Tra i primi vigili del fuoco di Parigi (BSPP) che sono intervenuti sulla scena all’inizio dell’incendio alcuni sono stati medicati per avvelenamento da gas e fumi.

All’indomani dell’incidente, il pubblico ministero della Repubblica di Parigi indica che nulla va nella direzione di un atto volontario, privilegiando così la pista accidentale. Tuttavia, molto sono le ipotesi, e molto c’è ancora da capire.