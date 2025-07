One-Punch Man: la terza stagione si prepara al debutto con un cast riconfermato e polemiche

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La terza stagione di One-Punch Man è finalmente in arrivo dopo un’attesa di sei anni, con il cast di doppiaggio inglese quasi completamente riconfermato. Tra le voci che si ripresenteranno, spicca quella di Corina Boettger, recentemente al centro di controversie, che tornerà a prestare la sua voce al personaggio di Terrible Tornado. Questa nuova stagione, prodotta da J.C. Staff, si concentrerà sull’arco narrativo della Monster Association, uno dei più apprezzati dai fan del manga originale.

Il cast di One-Punch Man: conferme e polemiche

Dopo sei anni dall’uscita della seconda stagione, One-Punch Man si prepara a tornare sul piccolo schermo questo autunno. L’annuncio ufficiale di Viz Media ha rivelato il cast di doppiaggio per la versione inglese, con la maggior parte degli attori che hanno prestato la voce ai personaggi principali che riprendono i loro ruoli. Max Mittelman tornerà a interpretare Saitama, l’eroe capace di sconfiggere qualsiasi nemico con un solo pugno, mentre Zach Aguilar riprenderà il suo ruolo di Genos. Tuttavia, la riconferma di Corina Boettger nel ruolo di Terrible Tornado ha suscitato discussioni. Boettger, che ha sostituito Marieve Herington dalla prima stagione, è stata recentemente coinvolta in controversie legate al suo lavoro come voce di Paimon nel popolare videogioco Genshin Impact. Nonostante le polemiche, la sua presenza nella nuova stagione dimostra la sua resilienza nel settore del doppiaggio.

La locandina e le aspettative per la terza stagione

La terza stagione di One-Punch Man rappresenta un momento significativo per la saga animata, con un’aspettativa crescente tra i fan, ma anche una certa cautela dovuta alle reazioni contrastanti ricevute dalla stagione precedente. Il cast include anche Laura Post nel ruolo di Hellish Blizzard e Greg Chun come Garou, contribuendo a formare un ensemble di voci che promette di dare vita a un adattamento fedele e coinvolgente. La locandina ufficiale ha già iniziato a circolare, alimentando l’hype attorno al ritorno della serie.

La produzione e il focus sulla Monster Association

Prodotta da J.C. Staff, lo stesso studio che ha curato la seconda stagione, la terza stagione di One-Punch Man si propone di riprendere le fila della storia originale creata da ONE nel 2009. La trama segue le avventure di Saitama, un eroe dall’aspetto ordinario ma dotato di una forza straordinaria, mentre affronta la monotonia derivante dalla sua invincibilità. Questa nuova stagione si concentrerà sull’arco narrativo della Monster Association, uno dei capitoli più amati dai fan, caratterizzato da intense battaglie e colpi di scena inaspettati.

L’equilibrio tra comicità e dramma

Se il team creativo riuscirà a bilanciare le atmosfere ironiche con il pathos drammatico che ha reso celebre il fumetto, questa stagione potrebbe rivelarsi una delle più avvincenti e profonde della saga. L’adattamento animato dovrà mantenere un equilibrio tra spettacolo e fedeltà al materiale originale, per soddisfare le aspettative di una fanbase appassionata e ansiosa di scoprire il destino di Saitama. Con il debutto previsto per questo autunno, i fan non vedono l’ora di immergersi nuovamente nel mondo di One-Punch Man.

