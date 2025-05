One Piece conquista un nuovo Guinness World Record grazie al supporto dei fan

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

One Piece, la celebre saga giapponese, continua a scrivere la propria storia con un nuovo record mondiale, questa volta attribuito agli attori della serie. Con l’attesa per la serie live-action su Netflix, il franchise non smette di sorprendere i suoi fan, che si preparano a festeggiare un altro traguardo significativo.

One Piece: un fenomeno intramontabile

Da quasi tre decenni, One Piece si è affermato come uno dei manga e anime più influenti e amati a livello globale. La sua capacità di attrarre un vasto pubblico ha portato la serie a detenere numerosi Guinness World Records. Recentemente, il titolo ha ottenuto il primato per il maggior numero di persone indossanti il cappello di paglia in un unico luogo, un record stabilito durante l’Osaka Anime Expo. Questo evento ha visto la partecipazione dei protagonisti della serie live-action, tra cui Mackenyu, Emily Rudd e Jacob Romero, i quali hanno giocato un ruolo fondamentale nel coinvolgere i fan e nel creare un’atmosfera di entusiasmo che ha reso possibile il raggiungimento di questo straordinario obiettivo.

La celebrazione di questo record non è solo un momento di festa, ma rappresenta anche un tributo alla dedizione dei fan di One Piece, che continuano a supportare la serie in ogni sua forma. La presenza degli attori all’evento ha ulteriormente alimentato l’interesse e l’affetto verso la saga, dimostrando quanto sia forte il legame tra il pubblico e i personaggi che hanno accompagnato generazioni di spettatori.

I record precedenti di One Piece

Il nuovo traguardo si aggiunge a una lunga lista di successi già ottenuti dalla serie. One Piece detiene il record per il maggior numero di DVD mai rilasciati da un programma televisivo, un risultato che testimonia la popolarità duratura del franchise. Inoltre, il manga ha raggiunto vendite record, diventando uno dei fumetti più venduti di sempre. Con oltre 20.000 pezzi, One Piece vanta anche il primato della più grande collezione di memorabilia, un ulteriore segnale della sua influenza e della passione dei fan.

Questi record non solo evidenziano il successo commerciale della serie, ma anche il suo impatto culturale. One Piece ha saputo creare un universo narrativo ricco e coinvolgente, capace di attrarre lettori e spettatori di tutte le età. La sua capacità di evolversi e di rimanere rilevante nel tempo è una delle chiavi del suo straordinario successo.

L’attesa per la nuova stagione su Netflix

Con il franchise che continua a raggiungere nuovi traguardi, i fan sono in trepidante attesa per la seconda stagione della serie live-action di One Piece su Netflix. Sebbene non sia stata ancora annunciata una data ufficiale di uscita, un aggiornamento è previsto per maggio durante l’evento Tudum di Netflix. Durante questa manifestazione, potrebbero essere rivelati dettagli esclusivi sulla nuova stagione, alimentando ulteriormente l’entusiasmo dei fan.

Tuttavia, rimangono molte domande aperte, come la rappresentazione di Tony Tony Chopper nell’adattamento live-action. Con la crescente popolarità della serie, è probabile che nuovi record siano all’orizzonte, mentre i fan continuano a seguire con passione le avventure dei loro personaggi preferiti. One Piece non è solo una serie, ma un fenomeno culturale che continua a evolversi e a sorprendere, mantenendo viva la curiosità e l’affetto di milioni di persone in tutto il mondo.

