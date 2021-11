Oltre lo specchio – Milano Film Festival 2021

La terza edizione di Oltre lo specchio – Milano Film Festival – Il lato oscuro del cinema di genere si svolgerà dal 18 al 24 novembre 2021, presso la Sala Gregorianum e il Teatro Bruno Munari.

Un folto cartellone quello proposto al pubblico

Saranno ventitré i film che saranno proiettati durante la manifestazione, incentrata sui generi fantasy, fantascienza, thriller e horror, per creare spazi di confronto con la società contemporanea. Dal 18 al 24 novembre 2021 a Milano, presso la Sala Gregorianum (via Lodovico Settala 27) e il Teatro Bruno Munari (Via Giovanni Bovio 5) si propone un percorso che, attraverso le pellicole proposte vuole far riflettere sull’importanza e la centralità del cinema di genere. Stati Uniti, Canada, Iran, Indonesia, Messico, Danimarca, Vietnam, Italia, Germania, Svizzera, Svezia, Malesia, Regno Unito, Sudafrica e Francia le produzioni coinvolte che vedranno avvicendarsi lavori nuovi, alcuni in assoluta anteprima nazionale all’interno delle categorie in concorso, Newcomers e fuori concorso. Tra le ‘chicche’ anche un paio di film muti danesi di inizio Novecento, in visione grazie alla Danish Arts Foundation.

Oltre lo specchio: gli altri obiettivi della manifestazione cinematografica

L’obiettivo del festival è anche quello di far interagire le varie realtà culturali. Lo scopo è quello di poter poi creare un rete di saperi che possa coinvolgere associazioni, istituzioni e personalità culturali, locali e internazionali, specializzate in diversi ambiti, per metterle in comunicazione tra loro e coinvolgere il pubblico in un discorso condiviso e interdisciplinare. In particolare, l’edizione 2021 di Oltre lo specchio si propone nello specifico di rafforzare il rapporto con la città di Milano partendo proprio dal quartiere Isola che ospiterà le proiezioni.

Oltre lo specchio è un’iniziativa realizzata con il contributo di Regione Lombardia, Fondazione Cariplo, Danish Arts Foundation, Fondazione Fiera Milano. Il tutto con il patrocinio di Comune di Milano e in collaborazione con l’Università Cattolica e Università degli Studi di Milano.

Oltre lo specchio: alcuni dei titoli proposti

Tra i film proposti Fuori Concorso nella Sezione Retrospettiva segnaliamo “Melancholia” di Lars Von Trier e “Le forze del destino” di Thomas Vinterberg.

Tra i Newcomers segnaliamo l’iraniano “Zalava” di Arsalan Amiri. E’ la storia di un piccolo paese sui monti del Kurdistan dove gli abitanti ritengono siano presenti dei demoni che s’impossessano delle persone. Ad indagare su questi strani accadimenti arriva Massoud, uno scettico commissario militare.

Tra quelli in Concorso “Alone” di John Hyams, un film intimo, che parla di Jessica, da poco vedova. La donna, nel tentativo di costruirsi una nuova vita, intraprende un viaggio in solitaria, lontano da casa, ma le cose non andranno secondo i piani.

Info biglietti

Proiezione singola:

Intero: 6€ – Ridotto: 4€

Abbonamento:

Intero: 20€ – Ridotto: 15€

Riduzione: studenti universitari con tesserino e over 65

Maria Grazia Bosu

16/11/2021