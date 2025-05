Olly rinuncia all’Eurovision 2025 per dedicarsi al tour: la scelta del giovane artista

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il 13 maggio 2025 ha segnato una data importante per il mondo della musica, con la prima semifinale dell’Eurovision Song Contest che ha visto protagonisti artisti di grande talento. Tuttavia, la serata ha avuto un sapore diverso per Olly, il vincitore di Sanremo 2025, che ha deciso di non partecipare all’evento. Al suo posto, Lucio Corsi ha rappresentato l’Italia con il brano “Volevo essere un duro”. Questa scelta, dettata dalla volontà di mantenere il focus sul tour in corso, ha suscitato curiosità e ammirazione tra i fan e gli addetti ai lavori.

La scelta di Olly: un tour da portare avanti

Durante il concerto tenutosi a Roma il 13 maggio, Olly ha condiviso con il suo pubblico le ragioni dietro la sua decisione di non partecipare all’Eurovision. Il giovane artista ha sottolineato l’importanza di rimanere con i piedi per terra e di mantenere un legame autentico con i suoi fan. “Per me era vitale fare questo tour“, ha dichiarato, evidenziando come la connessione con il pubblico fosse una priorità. Questo concerto rappresentava la prima tappa del tour “Lo rifarò, lo rifaremo”, un progetto che Olly ha fortemente voluto realizzare.

La rinuncia all’Eurovision è stata una scelta ponderata, che riflette la volontà di non perdere di vista le proprie radici e il percorso di crescita artistica. Olly ha dimostrato di avere una visione chiara del suo futuro, scegliendo di investire nel contatto diretto con i suoi sostenitori piuttosto che inseguire opportunità che, seppur prestigiose, avrebbero potuto allontanarlo dal suo obiettivo principale: la musica dal vivo.

Un artista in crescita: il valore della gavetta

Olly, nonostante la giovane età, ha già dimostrato di avere una maturità artistica notevole. La sua decisione di non partecipare all’Eurovision non è stata presa alla leggera. Infatti, il giovane ha voluto mantenere la promessa fatta ai suoi fan, continuando a lavorare sodo e a dedicarsi alla sua carriera in modo autentico. La sua scelta si colloca in un contesto in cui molti artisti emergenti, come i Måneskin e Angelina Mango, hanno raggiunto il successo internazionale, ma Olly ha preferito seguire un percorso diverso.

La rinuncia all’Eurovision è stata confermata anche attraverso un post su Instagram, dove ha spiegato le sue motivazioni. “Ho bisogno di connettermi con tutto quello che mi sta accadendo”, ha scritto, evidenziando il desiderio di non trascurare il lavoro di gavetta che ha caratterizzato i suoi primi passi nel mondo della musica. Questo approccio riflette una consapevolezza che non tutti gli artisti possiedono, e la volontà di costruire una carriera solida e duratura.

La sorpresa del concerto: un duetto con Emma

Durante il concerto di Roma, Olly ha riservato una sorpresa speciale ai suoi fan: un duetto con la cantante Emma, esibendosi sulle note del brano “Ho voglia di te”. Questo momento ha reso la serata ancora più memorabile, dimostrando come il giovane artista sia in grado di coinvolgere e sorprendere il suo pubblico. La scelta di esibirsi con un’artista affermata come Emma sottolinea anche la sua volontà di collaborare e crescere all’interno del panorama musicale italiano.

Il tour “Lo rifarò, lo rifaremo” rappresenta quindi non solo un’opportunità per Olly di esibirsi, ma anche un modo per consolidare il proprio legame con i fan e per continuare a costruire la propria identità artistica. La decisione di rinunciare all’Eurovision, pur essendo una grande opportunità, è stata quindi un passo strategico verso una carriera che punta a essere autentica e duratura, lontana dalle pressioni del successo immediato.

