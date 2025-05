Dieci Paesi accedono alla finale dell’eurovision song contest 2025 da Basilea

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

L’Eurovision Song Contest 2025 ha preso il via con la Prima Semifinale, svoltasi in diretta dalla St. Jakobshalle di Basilea. Questo evento annuale, che celebra la musica e la cultura europea, ha visto la partecipazione di artisti provenienti da diverse nazioni, tutti pronti a conquistare il pubblico e la giuria. Al termine della serata, dieci Paesi hanno ottenuto il pass per la Grand Final, un traguardo ambito da tutti i partecipanti.

I paesi qualificati dalla prima semifinale

La Prima Semifinale ha visto esibirsi una serie di talenti, ognuno con il proprio stile unico. I dieci Paesi che hanno ottenuto l’accesso alla finale, annunciati in ordine di esibizione, sono:

Norvegia con Kyle Alessandro e il brano “Lighter”

con e il brano “Lighter” Albania rappresentata da Shkodra Elektronike con “Zjerm”

rappresentata da con “Zjerm” Svezia con KAJ e il pezzo “Bara Bada Bastu”

con e il pezzo “Bara Bada Bastu” Islanda con VÆB e il brano “RÓA”

con e il brano “RÓA” Paesi Bassi con Claude e “C’est La Vie”

con e “C’est La Vie” Polonia rappresentata da Justyna Steczkowska con “GAJA”

rappresentata da con “GAJA” San Marino con Gabry Ponte e “Tutta L’Italia”

con e “Tutta L’Italia” Estonia con Tommy Cash e “Espresso Macchiato”

con e “Espresso Macchiato” Portogallo con NAPA e “Deslocado”

con e “Deslocado” Ucraina con Ziferblat e “Bird of Pray”

Questi artisti hanno saputo catturare l’attenzione del pubblico e della giuria, dimostrando grande talento e originalità. La competizione è stata serrata, ma alla fine, solo dieci di loro hanno potuto festeggiare il passaggio alla fase finale dell’evento.

Sorteggio per la grand final

Dopo l’annuncio dei qualificati, si è svolto un sorteggio per determinare l’ordine di esibizione nella Grand Final. Ogni artista ha avuto la possibilità di sapere se si esibirà nella prima metà, nella seconda metà o se sarà scelto dal produttore. Questa opzione consente al broadcaster ospitante, SRG SSR, di decidere la posizione in scaletta, un aspetto cruciale per la strategia di presentazione delle performance.

I risultati del sorteggio saranno resi noti a breve, creando attesa e curiosità tra i fan e gli artisti. La posizione in scaletta può influenzare notevolmente le possibilità di successo, rendendo questo momento particolarmente significativo per i partecipanti.

Artisti non qualificati dalla prima semifinale

Nonostante l’emozione e l’impegno profuso sul palco, cinque Paesi non sono riusciti a superare il turno e accedere alla finale. Gli artisti che non hanno ottenuto il pass, in ordine di esibizione, sono:

Slovenia con Klemen e il brano “How Much Time Do We Have Left”

con e il brano “How Much Time Do We Have Left” Belgio rappresentato da Red Sebastian con “Strobe Lights”

rappresentato da con “Strobe Lights” Azerbaigian con Mamagama e “Run With U”

con e “Run With U” Croazia con Marko Bošnjak e “Poison Cake”

con e “Poison Cake” Cipro con Theo Evan e “Shh”

Questi artisti hanno comunque ricevuto un caloroso applauso dal pubblico, dimostrando che, al di là dei risultati, ogni performance è un’opportunità per esprimere la propria arte e cultura.

Dettagli sull’evento e votazione

La serata è stata condotta da Hazel Brugger e Sandra Studer, che hanno guidato il pubblico attraverso le emozioni e le performance della 69ª edizione dell’Eurovision Song Contest. Il risultato della Prima Semifinale è stato determinato esclusivamente tramite televoto, con la partecipazione di 15 Paesi, oltre alla Svizzera, alla Spagna e all’Italia.

I dieci artisti qualificati si uniranno ai vincitori della Seconda Semifinale, prevista per giovedì 15 maggio, insieme ai membri del gruppo “Big Five” e alla Svizzera, campione in carica, nella Grand Final di sabato 17 maggio. Questo evento rappresenta un’importante celebrazione della musica e della cultura europea, unendo nazioni e artisti in un’unica grande festa.

