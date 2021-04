Olivia Colman verso l’universo Marvel con la serie “Secret Invasion”

Olivia Colman è in trattative per entrare nel cast della prossima serie Disney + “Secret Invasion” della Marvel. Questo secondo quanto rivelato da The Hollywood Reporter.

Olivia Colman: prima volta nel mondo Marvel

Questo sarebbe il primo ruolo Marvel per l’attrice vincitrice di un Academy Award. Olivia Colman andrebbe ad unirsi a Samuel L. Jackson, che vestirà i panni di Nick Fury, e Ben Mendelsohn in quelli di Talos. Al cast si è aggiunto di recente anche l’attore Kingsley Ben-Adir, che sarà un cattivo di cui non si conosce il nome. Il ruolo che invece vestirà Olivia Colman rimane totalmente sconosciuto.

Attualmente Olivia Colman è in nomination agli Academy Award per il suo ruolo in “The Father”. Nel 2019 ne aveva già portato uno a casa come miglior attrice protagonista per “The Favorite”. Non rimanendo estranea alla televisone, ha guadagnato un BAFTA per “Twenty Twelve, Accused” e “Broadchurch”, e un Golden Globe per il ruolo della Regina Elisabetta II in “The Crown”. Di recente è stato annunciato che parteciperà alle riprese del film “Empire of Light” di Sam Mendes.

Secret Invasion: alcune anticipazioni

La serie è basata sull’amato fumetto del 2008 dello scrittore Brian Michael Bendis e dell’artista Leinil Francis Yu, che ha rivelato che diversi importanti supereroi dei fumetti sono stati sostituiti dagli Skrulls, gli alieni introdotti in Captain Marvel. La serie potrebbe deviare un po’ da quella trama, poiché gli Skrulls potrebbero apparire come amichevoli rifugiati piuttosto che intrusi malvagi. Ma è ancora tutto sconosciuto, perciò quello descritto potrebbe anche essere ribaltato.

Realizzato sul modello dell’attuale successo “The Falcon and the Winter Soldier”, “Secret Invasion” andrà in onda in sei puntate da 40-50 minuti. Come ha affermato il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige a gennaio. La serie uscirà esclusivamente su Disney +, ma non si sa ancora quando.

Francesca Reale

21/04/2021