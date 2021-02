“Old”: uscito il trailer del nuovo film di M. Night Shyamalan

Durante il 55esimo SuperBowl, Universal Pictures ha rilasciato il trailer del tanto atteso film thriller del regista M. Night Shyamalan, “Old”.

“Old”: il nuovo film di Shyamalan

Il primo sguardo al prossimo film di M. Night Shyamalan è finalmente arrivato. Universal Pictures ha approfittato del Super Bowl per diffondere in rete un primo sguardo ufficiale a “Old”, nuovo thriller diretto da M. Night Shyamalan.

Il teaser è uno dei pochi trailer di film che ha debuttato durante il Super Bowl, poiché le uscite cinematografiche non saranno molte a causa della pandemia COVID-19 che ha sconvolto il calendario delle uscite di ogni studio.

“Old” uscirà nelle sale il 23 luglio dalla Universal Pictures. Shyamalan ha prodotto il film con Ashwin Rajan e Marc Bienstock. Steven Schneider è stato produttore esecutivo. Il regista di “Glass” per scrivere questo film è partito dalla ghraphic novel “Sandcastle” di Pierre Oscar Lévy e Frederik Peeters.

“Old” è incentrato su un gruppo di persone che trovano un cadavere su una spiaggia e si rendono conto lentamente che sta accadendo qualcosa di innaturale. Il misterioso film è interpretato da Gael Garcia Bernal, Eliza Scanlen (“Piccole Donne”), Thomasin McKenzie (“Jojo Rabbit”), Aaron Pierre, Alex Wolff (“Hereditary”), Vicky Krieps, Abbey Lee, Nikki Amuka-Bird, Ken Leung, Rufus Sewell, Embeth Davidtz ed Emun Elliott.

Maggiori dettagli sulla prossima uscita

Il film in uscita segna il ritorno di Shyamalan sul grande schermo dopo “Glass” del 2019. Da allora, il regista ha lavorato alla serie horror psicologica “Servant” per Apple TV Plus, che segue una coppia in lutto dopo che un’indicibile tragedia crea una spaccatura nel loro matrimonio e apre la porta a una forza misteriosa per entrare nella loro casa. La seconda stagione ha debuttato il 15 gennaio ed è stata rinnovata all’inizio della terza stagione.

Un accordo tra Shyamalan e Universal Studios è stato annunciato nell’ottobre 2019, che ha rivelato i piani dello studio di rilasciare due nuovi film thriller che Shyamalan avrebbe scritto, prodotto e diretto.

Il primo thriller è molto probabilmente “Old“, originariamente previsto per l’uscita il 26 febbraio e successivamente ritardato a causa della pandemia COVID-19. L’identità del secondo film è attualmente sconosciuta, ma uscirà il 17 febbraio 2023.

Federica Contini

08/02/2021