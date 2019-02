Octavia Spencer in corsa per il cast di “The Witches”

Octavia Spencer e Anna Hathaway protagoniste di questo grande progetto

Due grandi attrici (tra l’altro entrambe vincitrici nella stessa categoria ad un anno di distanza), potrebbero essere protagoniste in questo adattamento cinematografico tratto da un romanzo di Roald Dahl del 1973. La storia racconta di un bambino, di appena sette anni di nome Bruno, e di sua nonna, una cacciatrice di strega “in pensione”, che dovranno combattere contro un gruppo di streghe con in mente un piano malefico. Octavia Spencer (The Help, La forma dell’acqua, Il diritto di contare, Gifted – il dono del talento) dovrebbe interpretare la nonna del piccolo, mentre Anna Hathaway (Interstellar, Il cavaliere oscuro – il ritorno, Il diavolo veste Prada, Alice attraverso lo specchio) potrebbe essere la Strega Suprema, la maga più potente e cattiva che i due dovranno affrontare.

La Warner Bros. aveva già trasposto la storia di Roald Dahl in un film del 1990 diretto da Nicolas Roeg, con il “The Witches” (in Italia tradotto come “Chi ha paura delle streghe?”) e con protagonista Anjelica Huston; ma è stata una versione abbastanza distante dal libro originale, invece la pellicola attuale diretta da Robert Zemeckis sarà molto più fedele al romanzo.

La squadra di “The Witches”

Il regista della trilogia di “Ritorno al futuro” sarà anche in veste di produttore insieme a Jack Rapke, Alfonso Cuaron (Gravity) e Guillermo del Toro (La forma dell’acqua). La sceneggiatura del film sarà scritta da Robert Zemeckis e da Kenya Barris. Nel cast, come detto all’inizio dell’articolo, figurano Octavia Spencer e Anna Hathaway. Inoltre si sa anche che “The Withces” ha una data di uscita, ovvero il 16 ottobre 2020.

Francesco Fabrizi

13 febbraio 2019