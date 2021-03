Obi-Wan Kenobi: annunciato il cast completo della serie

Disney ha svelato oggi tutto il cast della serie spin-off di Star Wars “Obi-Wan Kenobi”

Un cast stellare per “Obi-Wan Kenobi”

Sembra che sia quasi tutto pronto per la prossima serie Disney + ambientata nell’universo di Star Wars “Obi-Wan Kenobi” ambientata 10 anni dopo gli eventi di “Star Wars: la Vendetta dei Sith” dove Ewan McGregor riprenderà il suo ruolo di maestro Jedi.

Hayden Christensen, come era già stato riportato, tornerà nei panni di Darth Vader con l’attore di “Game of Thrones” Indira Varma che si unirà al cast. Oggi però la Disney ha annunciato la formazione completa dello show che è piuttosto promettente. Joel Edgerton e Bonnie Piesse, che hanno interpretato rispettivamente lo zio Owen e la zia Beru negli episodi di Star Wars, riprenderanno quei ruoli. La serie porterà anche i nuovi arrivati ​​Moses Ingram, Kumail Nanjiani, Rupert Friend, O’Shea Jackson Jr., Sung Kang, Simone Kessell e Benny Safdie. Al momento non ci sono dettagli su chi interpreteranno questi attori.

“Obi-Wan Kenobi” sarà diretto da Deborah Chow, già regista di due episodi della prima stagione di “The Mandalorian” con Joby Harold che si occuperà delle sceneggiature. Le riprese della serie inizieranno ad aprile, ma non ci aspettiamo il debutto prima del 2022.

Ricordiamo che il franchise di Star Wars sta tentando di espandersi, oltre i personaggi della serie originale, con progetti imminenti incentrati su personaggi come Cassian Andor e Ahsoka Tano, nonché gruppi come Rangers of the New Republic e Rogue Squadron.

Luca Francesconi

29/03/2021