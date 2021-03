Nyad: il nuovo film dai produttori di “American Sniper” con Annette Bening

La quattro volte candidata all’Oscar Annette Bening (“American Beauty”) reciterà in “Nyad”, progetto gestito dal duo vincitore dell’Oscar Elizabeth Chai Vasarhelyi e Jimmy Chin (“Free Solo”). Per i due registi è la prima esperienza di regia nel cinema narrativo.

La vera storia di Diana Nyad, interpretata da Annette Bening

Annunciato dalla società dalla Black Bear, casa di produzione che ha portato al successo “The Imitation Game”, e dal produttore di “American Sniper”, Mad Chance, i partecipanti a “Nyad” si sono riuniti in un EFM virtuale, dove CAA Media Finance lo sta attualmente acquistando per acquirenti nazionali e STXinternational gestisce i diritti stranieri.

“Nyad” è basato sull’autobiografia di successo di Diana Nyad, “Find A Way”, che segue la straordinaria storia vera della nuotatrice che, all’età di 64 anni, assistita dalla sua migliore amica e da un equipaggio di 35 sostenitori devoti, ha sfidato ogni avversità per diventare la prima persona a completare il viaggio di 110 miglia da Cuba alla Florida, attraverso meduse velenose e acque infestate da squali.

La sceneggiatura è della vincitrice di un Emmy, Ann Biderman (“Ray Donovan”) con una riscrittura di Julia Cox (“Do No Harm”). L’obiettivo è avviare la produzione quest’estate.

“Nyad” ha le possibilità di diventare un film stellare

Andrew Lazar di Mad Chance (“American Sniper”) e Teddy Schwarzman di Black Bear Pictures (“I Care a Lot”) hanno sviluppato il progetto e lo produrranno.

Black Bear ha fatto debuttare lo scorso mese su Amazon “I Care a Lot” di J Blakeson, ottenendo una vittoria al Golden Globe come migliore attrice per Rosamund Pike. La lista di Black Bear include anche “The Marsh King’s Daughter” di Neil Burger con Daisy Ridley, che STXinternational sta vendendo all’EFM.

Annette Bening e Diana Nyad sono rappresentate dalla CAA. Vasarhelyi e Chin, che hanno recentemente firmato con CAA per progetti con script; sono rappresentate anche da WME e dall’avvocato Peter Nichols. Julia Cox è rappresentata da APA, dai manager Allison Doyle e Ziffren Brittenham.

Federica Contini

05/03/21