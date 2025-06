Nuovo reboot de La mummia: Jason Blum svela aggiornamenti sul film in arrivo nel 2026

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il mondo del cinema horror si prepara a un grande ritorno con il reboot de La mummia, previsto per il 17 aprile 2026. Diretto da Lee Cronin, noto per il suo lavoro in La casa – Il risveglio del male, il film promette di portare una nuova visione di questo classico del genere. Recentemente, il produttore Jason Blum ha condiviso dettagli significativi sullo stato di avanzamento del progetto, accendendo l’interesse dei fan e degli appassionati di horror.

Lo stato attuale della produzione

Durante un’intervista con Liam Crowley di ScreenRant, avvenuta sul red carpet della première di M3GAN 2.0, Jason Blum ha fornito aggiornamenti entusiasti sul reboot de La mummia. Il CEO di Blumhouse Productions ha confermato che le riprese sono state completate e che il film si trova attualmente nella fase di post-produzione. Blum ha dichiarato: “Finito. Finito! Non ho visto ancora il montaggio finale, è in fase di post-produzione proprio ora, ma sono molto emozionato. Le vibrazioni sono ottime. Ho un’ottima sensazione sulla nostra Mummia, sarà pazzesco”. Queste parole trasmettono un forte ottimismo riguardo al progetto, suggerendo che la Blumhouse ha investito notevoli risorse e fiducia nel risultato finale.

Il cast e le aspettative

Il cast del reboot de La mummia include attori di spicco come Jack Reynor e Laia Costa, noti rispettivamente per le loro performance in Midsommar e La Ruota del Tempo. Insieme a loro, il film vedrà la partecipazione di May Calamawy, Veronica Falcón e May Elghety, tutti volti promettenti che potrebbero contribuire a dare nuova vita a questo iconico racconto. La scelta di un cast diversificato e talentuoso potrebbe rivelarsi un elemento chiave per attrarre un pubblico variegato e soddisfare le aspettative dei fan del genere horror.

La fiducia della Blumhouse

La Blumhouse Productions ha dimostrato nel corso degli anni di saper realizzare film horror di successo, e il reboot de La mummia non fa eccezione. La fiducia espressa da Jason Blum nei confronti del progetto riflette l’ottimismo che circonda il film, soprattutto dopo il successo di La casa – Il risveglio del male. I fan di Lee Cronin, in particolare, sono ansiosi di vedere come il regista interpreterà questo classico del cinema horror, portando la sua visione unica e il suo stile distintivo nel nuovo film.

Con l’uscita fissata per il 17 aprile 2026, l’attesa cresce e i dettagli rivelati da Jason Blum alimentano l’interesse per questo attesissimo progetto. La mummia si prepara a tornare sul grande schermo, e con essa la promessa di un’esperienza horror avvincente e coinvolgente.

