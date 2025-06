Daisy Edgar-Jones protagonista della nuova trasposizione di Ragione e Sentimento

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La nuova trasposizione cinematografica di “Ragione e Sentimento” sta prendendo forma, con Daisy Edgar-Jones nel ruolo principale. Questo lungometraggio, prodotto da Focus Features, si basa sull’omonimo romanzo di Jane Austen, pubblicato nel 1811, e promette di portare sul grande schermo una delle storie più amate della letteratura inglese. L’attrice, già nota per il suo lavoro in “Normal People” e per la sua recente partecipazione al film “Twisters“, ha condiviso la notizia attraverso un post su Instagram, dove appare con il romanzo in mano, segnalando il suo entusiasmo per questo nuovo progetto.

La regia e la sceneggiatura

La direzione di questo nuovo adattamento è affidata a Georgia Oakley, una regista emergente che ha già dimostrato il suo talento in precedenti lavori. La sceneggiatura è stata scritta da Diana Reid, che avrà il compito di reinterpretare il testo originale di Austen per il grande schermo. La produzione è curata da Tim Bevan ed Eric Fellner della Working Title Films, noti per il loro impegno in progetti di grande successo, insieme a India Flint e Jo Wallett. Questo team di professionisti è pronto a dare vita a una nuova visione di un classico intramontabile, cercando di rimanere fedeli allo spirito dell’opera originale.

La trama e i personaggi

“Ragione e Sentimento” narra le avventure delle sorelle Elinor e Marianne Dashwood, costrette a lasciare la loro tenuta nel Sussex a causa delle difficoltà economiche della famiglia. La storia esplora i temi dell’amore, della ragione e delle emozioni, mettendo in luce le differenze tra le due protagoniste. Daisy Edgar-Jones interpreterà Elinor, la sorella più razionale e riservata, mentre il ruolo di Marianne, la più passionale e impulsiva, non è ancora stato annunciato. La scelta di Daisy per il ruolo di Elinor è stata accolta con entusiasmo, data la sua capacità di esprimere profondità emotiva e complessità nei suoi personaggi.

Gli adattamenti precedenti

Il romanzo di Jane Austen ha conosciuto numerosi adattamenti nel corso degli anni, dimostrando la sua duratura popolarità. La versione più celebre è quella del 1995, diretta da Ang Lee, che ha visto protagoniste Emma Thompson e Kate Winslet, ricevendo ampi consensi sia dalla critica che dal pubblico. Focus Features ha anche finanziato altri due adattamenti delle opere di Austen: “Orgoglio e Pregiudizio” nel 2005 e “Emma” nel 2020. Questi film hanno contribuito a mantenere viva la tradizione di portare i classici della letteratura sul grande schermo, offrendo nuove interpretazioni e visioni artistiche.

Con la nuova versione di “Ragione e Sentimento“, il pubblico può aspettarsi un’interpretazione fresca e coinvolgente di una storia che continua a risuonare nel tempo. La combinazione di un cast talentuoso e di una regia attenta potrebbe dare vita a un film che non solo intrattiene, ma invita anche a riflettere sui temi universali dell’amore e delle relazioni umane.

