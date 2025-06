Channing Tatum protagonista di Roofman: il trailer del film ispirato a una storia vera

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il film Roofman, con Channing Tatum nel ruolo principale, si prepara a debuttare nelle sale americane il 10 ottobre 2025. La pellicola, prodotta da Miramax, ha recentemente rilasciato il suo primo trailer, che offre uno sguardo intrigante su una storia ispirata a eventi reali. La regia è affidata a Derek Cianfrance, noto per la sua capacità di mescolare momenti drammatici e comici, creando un’atmosfera avvincente.

La trama di Roofman

Roofman racconta la storia di un ex militare che, affrontando gravi difficoltà economiche, decide di intraprendere una vita criminale. Utilizzando una tecnica particolare, si introduce nei negozi dal tetto, guadagnandosi il soprannome di Roofman. La narrazione si sviluppa attorno alle sue avventure, che oscillano tra momenti di tensione e situazioni comiche, mostrando il lato umano di un personaggio in cerca di riscatto.

Dopo un’evasione dal carcere, il protagonista trova rifugio in un negozio di giocattoli, dove inizia una relazione romantica. Tuttavia, il suo passato da criminale e il piano per un’ultima rapina mettono a rischio la sua possibilità di una vita normale. La storia si ispira a un fatto realmente accaduto nel 2000, quando un rapinatore si nascose per mesi in negozi come Toys ‘R’ Us e Circuit City in North Carolina, vivendo di cibo per bambini e mantenendosi in forma grazie alle biciclette trovate nei punti vendita.

Il cast e il team di produzione

Oltre a Channing Tatum, Roofman vanta un cast di attori di spicco, tra cui Kirsten Dunst e Peter Dinklage. La sceneggiatura è stata scritta da Derek Cianfrance e Kirk Gunn, che hanno lavorato per dare vita a una storia avvincente e ricca di sfumature. La produzione è affidata a un team di esperti del settore, con Lynette Howell Taylor, Jamie Patricof e Duncan Montgomery nel ruolo di produttori principali.

Channing Tatum, oltre a recitare, è coinvolto anche come produttore esecutivo, insieme a Derek Cianfrance e Jonathan Montepare. Il progetto vede la collaborazione di Chris Parker della Limelight e di altri produttori esecutivi come Jonathan Glickman, Becky Sloviter e Thom Zadra della Miramax, nonché Jack Selby, Sam Romano e Rick Covert della High Frequency. Charles Barsamian completa il team di produzione come produttore esecutivo.

Il trailer e le aspettative

Il trailer di Roofman offre un’anteprima di alcune delle sequenze più significative del film, mescolando momenti di azione e comicità con scene romantiche. Gli spettatori possono aspettarsi un mix di emozioni, che riflette la complessità del protagonista e le sfide che deve affrontare. Con l’uscita prevista per ottobre, Roofman si presenta come una delle pellicole più attese della stagione, promettendo di intrattenere e far riflettere il pubblico su temi di redenzione e scelte di vita.

