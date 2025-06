Jack Schreier potrebbe dirigere il reboot di X-Men: le ultime novità dal Mediterrane Film Festival

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il mondo del cinema è in fermento per il prossimo reboot della saga degli X-Men, previsto per il Marvel Cinematic Universe. Sebbene non ci siano conferme ufficiali da parte della Marvel, le voci si fanno sempre più insistenti riguardo alla scelta di Jack Schreier come regista. Durante il Mediterrane Film Festival, l’autore di “Thunderbolts” e “New Avengers” ha affrontato i rumor, offrendo uno sguardo sulla sua visione per questo attesissimo progetto.

Le dichiarazioni di Jack Schreier al Mediterrane Film Festival

Nel corso di un’intervista con Collider, Jack Schreier ha parlato per la prima volta della possibilità di dirigere il film sugli X-Men. Sebbene abbia mantenuto un atteggiamento cauto, evitando di confermare o smentire le speculazioni, ha condiviso alcune riflessioni sulla sua visione per il film. Attualmente, la sceneggiatura è affidata a Michael Lesslie, e la data di uscita è prevista per il 2028.

Schreier ha enfatizzato l’importanza dei personaggi all’interno della narrazione, sottolineando come il lavoro con un team di sceneggiatori di talento sia fondamentale per creare una storia coinvolgente. “Anche se fossi confermato per quel film, non credo che mi sarebbe permesso rispondere a questa domanda”, ha dichiarato. “Ma credo che si parta sempre dai personaggi e dal lavorare con grandi sceneggiatori e collaboratori”.

La visione per il progetto X-Men

L’idea di Schreier per il film degli X-Men si basa su un approccio innovativo, che mira a differenziare questo reboot da quelli precedenti. La sua intenzione è di esplorare le complessità dei personaggi, rendendoli più tridimensionali e avvincenti per il pubblico. Questo approccio potrebbe rappresentare un cambiamento significativo rispetto ai film passati, che spesso si sono concentrati maggiormente sugli effetti speciali e sull’azione.

L’autore ha anche accennato all’importanza di collaborare con un team di professionisti esperti, in grado di contribuire a una narrazione più ricca e stratificata. “Pensare a come fare qualcosa di diverso con qualsiasi progetto che si intraprende è essenziale”, ha aggiunto Schreier, evidenziando la sua volontà di portare freschezza e originalità alla saga.

L’attesa per un annuncio ufficiale

Con l’attenzione rivolta a Jack Schreier e alla sua possibile direzione del film, i fan degli X-Men sono in attesa di un annuncio ufficiale da parte della Marvel. La scelta del regista potrebbe segnare un nuovo inizio per la saga dei mutanti, che ha già avuto un impatto significativo nel panorama cinematografico.

L’industria cinematografica è nota per le sue sorprese e i colpi di scena, e la Marvel ha dimostrato di saper gestire con maestria le aspettative del pubblico. Con la data di uscita fissata per il 2028, ci sarà tempo per ulteriori sviluppi e rivelazioni. Nel frattempo, i fan possono solo sperare che la Marvel confermi ufficialmente Schreier come regista, aprendo così la strada a un nuovo capitolo della storia degli X-Men.

