Nuovo palinsesto estivo di Canale 5: tutte le novità da Filippo Bisciglia a Ilary Blasi

Con l’arrivo dell’estate, Canale 5 si prepara a rinnovare il proprio palinsesto, portando in onda una serie di programmi e repliche che accompagneranno il pubblico durante i mesi più caldi dell’anno. Dal 1° giugno al 31 agosto, il canale offrirà una programmazione diversificata, con volti noti e nuove proposte che promettono di intrattenere gli spettatori. Di seguito, un’analisi dettagliata delle principali novità e dei cambiamenti.

Cambiamenti nel palinsesto di Canale 5

A partire dalla prossima settimana, i programmi di Canale 5 andranno in pausa per lasciare spazio a una nuova programmazione estiva. Federica Panicucci, storica conduttrice di Mattino 5, si prenderà una pausa e sarà sostituita da Dario Maltese con Morning News. Questo cambiamento segna l’inizio di una stagione caratterizzata da repliche e soap opera nel pomeriggio. Il programma Forum tornerà, ma con puntate già trasmesse in precedenza, mentre le soap opera prenderanno il sopravvento nel pomeriggio.

Myrta Merlino, conduttrice di Pomeriggio 5, saluterà il pubblico, con l’ipotesi che non tornerà per il terzo anno consecutivo. Maria De Filippi, invece, chiuderà la stagione di Uomini e Donne con un evento speciale in prima serata, dedicato alla scelta di Gianmarco Steri. Al posto di questi programmi, Canale 5 presenterà due nuove serie: La forza di una donna e Forbidden Fruit, che arricchiranno la programmazione serale.

Il preserale e l’access prime time

Nel preserale, Gerry Scotti tornerà con nuove puntate di Caduta Libera, un quiz che continua a riscuotere un buon successo tra il pubblico. In access prime time, Antonio Ricci sostituirà Striscia la Notizia con Paperissima Sprint, un programma di intrattenimento che raccoglie bloopers e momenti divertenti. Questo cambio di programmazione mira a mantenere alta l’attenzione del pubblico, offrendo contenuti leggeri e divertenti in un periodo dell’anno in cui gli spettatori cercano svago.

Le parole di Antonio Ricci sulla situazione di Canale 5

Antonio Ricci, noto autore e ideatore di Striscia la Notizia, ha recentemente risposto a un articolo di Massimo Falcioni pubblicato su Today, in cui si parlava di una “crisi profonda” di Canale 5. Nella sua lettera aperta, Ricci ha sottolineato che il programma satirico continua a essere il più visto della serata, con ascolti che parlano chiaro. Ha evidenziato come, a eccezione del sabato, quando in prime time vanno in onda i programmi di Maria De Filippi, Striscia la Notizia rimanga un punto di riferimento per il pubblico.

Eventi speciali e programmi estivi

Il palinsesto estivo di Canale 5 non si limita a repliche e soap opera. Durante il weekend, il canale proporrà una selezione di film e soap opera, mentre trasmetterà in chiaro la FIFA World Cup, offrendo la migliore partita del giorno fino alla finale, prevista per domenica 13 luglio. Inoltre, il reality show Temptation Island, condotto da Filippo Bisciglia, tornerà in onda a partire da giovedì 3 luglio. Infine, Ilary Blasi e Alvin presenteranno Battiti Live, un evento musicale che inizierà lunedì 7 luglio, mentre il venerdì sarà dedicato alle repliche di Ciao Darwin.

Questa programmazione estiva di Canale 5 si preannuncia ricca di novità e opportunità di intrattenimento, con un mix di contenuti che cercano di soddisfare i gusti di un pubblico variegato.

