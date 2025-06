Nuovo film “Queens of the Dead”: Tina Romero rende omaggio al padre George con una visione unica

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il mondo del cinema horror si prepara a un nuovo capitolo con “Queens of the Dead“, un film diretto da Tina Romero, figlia del leggendario George Romero, creatore della saga dei Morti Viventi. Questo progetto rappresenta un tributo al lavoro del padre, ma anche un’opportunità per Tina di esprimere la propria voce artistica, portando una nuova prospettiva nel genere zombie. La pellicola, che si ispira alla cultura queer e alla vita notturna, promette di essere un’esperienza coinvolgente e riflessiva.

L’ispirazione dietro “Queens of the Dead”

In un’intervista rilasciata a Entertainment Weekly, Tina Romero ha condiviso le motivazioni che l’hanno spinta a realizzare “Queens of the Dead“. La regista ha sottolineato come l’apocalisse zombie offra un terreno fertile per esplorare temi sociali profondi. “Non posso essere la figlia di mio padre senza provare a dire qualcosa attraverso gli zombie“, ha dichiarato. Con questa pellicola, Tina intende rendere omaggio all’universo creato da George Romero, ma anche introdurre il suo personale punto di vista. Ha chiarito che, sebbene il film utilizzi il linguaggio e le regole stabilite dal padre, non è un’opera che lui avrebbe realizzato.

L’idea di ambientare il film nel mondo dei club e delle feste notturne della comunità queer è stata una scelta deliberata. Tina ha raccontato di aver letto un manifesto che poneva la domanda: “Quando la comunità queer smetterà di divorare sé stessa?“. Questa riflessione l’ha colpita profondamente, spingendola a esplorare il genere zombie attraverso la lente della vita notturna queer. “È un mondo colorato, pieno di personaggi affascinanti, con musica e persone combattive che sanno come far funzionare le cose“, ha aggiunto. New York, con la sua vibrante scena notturna, diventa così il palcoscenico ideale per questa storia.

Un cast di talento per un’avventura apocalittica

“Queens of the Dead” vanta un cast corale di talento, che include nomi noti come Katy O’Brian, famosa per il suo ruolo in “Mission: Impossible“, Jaquel Spivey, Margaret Cho, Jack Haven e Cheyenne Jackson. Questi attori interpreteranno un gruppo di drag queen e tipi da discoteca coinvolti in un’apocalisse zombie, portando sullo schermo una rappresentazione unica e diversificata del genere. La scelta di un cast così variegato riflette l’intento di Tina di rappresentare la comunità queer in modo autentico e significativo.

La combinazione di elementi horror e cultura queer promette di offrire una narrazione fresca e stimolante, capace di attrarre sia gli appassionati del genere che coloro che cercano storie più profonde e significative. La regista ha espresso entusiasmo per il progetto, sottolineando come il film sia un’opportunità per esplorare temi di identità, comunità e resilienza in un contesto di crisi.

Presentazione al Tribeca Film Festival

“Queens of the Dead” sarà presentato in anteprima al Tribeca Film Festival il 7 giugno, un evento che rappresenta un’importante vetrina per il cinema indipendente e innovativo. Questo festival, noto per la sua attenzione alla diversità e alla creatività, offre a Tina Romero l’occasione di condividere la sua visione con un pubblico più ampio. La pellicola è attesa con grande interesse, non solo per il legame con l’eredità di George Romero, ma anche per la freschezza e l’originalità che Tina porta nel suo lavoro.

Nel frattempo, i fan della saga dei Morti Viventi possono anticipare l’arrivo di “Twilight of the Dead“, un altro film in fase di produzione, che vedrà nel cast l’attrice Milla Jovovich, nota per il suo ruolo nella serie “Resident Evil“. Con due progetti in arrivo, il mondo del cinema horror continua a evolversi, mantenendo viva la tradizione di raccontare storie che sfidano le convenzioni e invitano alla riflessione.

