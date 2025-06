Nuovo film horror su Dracula: Abraham’s Boys porta in scena la storia di Van Helsing

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Il cinema horror continua a rinnovarsi, con una particolare attenzione verso il tema dei vampiri, che ha visto un notevole successo negli ultimi anni. Dopo il trionfo di “Nosferatu” di Robert Eggers e il fenomeno di “Sinners“, un nuovo titolo si aggiunge alla lista: “Abraham’s Boys: A Dracula Story“. Questo film, prodotto da Shudder, trae ispirazione dal racconto “Abraham’s Boys” di Joe Hill, figlio del celebre Stephen King, e fa parte della raccolta di storie “20th Century Ghosts“.

La trama di Abraham’s Boys

“Abraham’s Boys” si concentra sulla figura iconica di Abraham Van Helsing, il noto cacciatore di vampiri creato da Bram Stoker nel suo romanzo “Dracula“. La narrazione segue Van Helsing mentre cresce i suoi due figli, Max e Rudy, educandoli alla tradizione familiare di caccia e uccisione di vampiri. La storia si sviluppa in un contesto di tensione e violenza, esplorando come le esperienze traumatiche del padre influenzino profondamente la vita dei ragazzi.

La trama si snoda attorno al conflitto interiore di Van Helsing, il quale, pur cercando di trasmettere le sue competenze ai figli, finisce per creare un ambiente di paura e controllo. Max e Rudy, costretti a vivere sotto l’ombra del severo genitore, si trovano a dover affrontare non solo le minacce esterne rappresentate dai vampiri, ma anche l’eredità psicologica e morale che il padre ha loro lasciato. Questo aspetto del film offre uno spaccato interessante sulla dinamica familiare e sulle conseguenze delle scelte genitoriali.

Un cast di talento e una regia promettente

“Abraham’s Boys: A Dracula Story” è diretto da Natasha Kermani, una regista che ha già dimostrato il suo valore nel panorama horror contemporaneo. Il film vanta un cast di attori di talento, tra cui Titus Welliver, noto per il suo lavoro in serie di successo, Jocelin Donahue, Judah Mackey, Aurora Perrineau e Brady Hepner. Ognuno di loro contribuisce a dare vita a personaggi complessi e sfaccettati, rendendo la narrazione ancora più avvincente.

La scelta di Kermani alla regia è particolarmente significativa, poiché porta una visione fresca e contemporanea al genere horror, mantenendo al contempo un legame con le radici classiche del racconto di vampiri. La combinazione di un cast esperto e una regia attenta promette di offrire un’esperienza cinematografica coinvolgente e ricca di suspense.

Uscita e disponibilità

Il film “Abraham’s Boys: A Dracula Story” è previsto per il debutto nei cinema statunitensi l’11 luglio 2025. Successivamente, sarà disponibile in streaming sulla piattaforma Shudder, che si è affermata come un punto di riferimento per gli amanti del genere horror. Questa strategia di distribuzione mira a raggiungere un pubblico ampio, permettendo a chiunque di immergersi nella storia di Van Helsing e dei suoi figli.

In attesa dell’uscita, gli appassionati possono già dare un’occhiata al trailer di “The Institute“, un’altra serie ispirata a un’opera di Stephen King, che promette di catturare l’attenzione degli spettatori con le sue atmosfere inquietanti e le sue trame avvincenti.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!