Nuovo film horror di Destry Allyn Spielberg: il trailer di “Please Don’t Feed the Children”

In attesa dell’uscita del prossimo film di Steven Spielberg, prevista per giugno 2026 con Universal Pictures, l’attenzione si sposta su un’opera che segna il debutto alla regia di Destry Allyn Spielberg, figlia del celebre regista. Il film, intitolato “Please Don’t Feed the Children”, si presenta come un horror intrigante, e il trailer rilasciato ha già catturato l’interesse del pubblico.

La trama di “Please Don’t Feed the Children”

Il trailer di “Please Don’t Feed the Children” si apre in un contesto post-apocalittico, dove un gruppo di adolescenti si ritrova a vagare in un mondo devastato. La causa di questa catastrofe è un misterioso virus che ha colpito esclusivamente gli adulti, eliminando genitori, insegnanti e figure di riferimento. Nonostante ciò, alcuni adulti sopravvivono e iniziano a vedere i ragazzi come i responsabili della diffusione del virus. La tensione cresce quando uno dei protagonisti subisce un infortunio, costringendo il gruppo a cercare rifugio presso una donna, interpretata da Michelle Dockery, che li tiene prigionieri.

Questa premessa narrativa ricorda film iconici come “28 giorni dopo”, “Ma” e “Hansel e Gretel”, suggerendo una fusione di elementi horror e drammatici. La scelta di Destry Allyn Spielberg di dirigere un film di questo genere per il suo esordio è particolarmente interessante, considerando che suo padre, Steven Spielberg, è noto per opere che spaziano in vari generi, ma raramente nel campo dell’horror, eccetto per alcuni titoli come “Lo Squalo” e “Duel”.

L’esperienza precedente di Destry Allyn Spielberg

Prima di cimentarsi con “Please Don’t Feed the Children”, Destry Allyn Spielberg ha diretto un cortometraggio horror psicologico intitolato “Let Me Go “. Questo lavoro racconta la storia di un giovane veterano che inizia a perdere il contatto con la realtà, esplorando temi complessi e inquietanti. L’esperienza accumulata con questo cortometraggio potrebbe aver fornito a Destry le competenze necessarie per affrontare un lungometraggio, specialmente in un genere così impegnativo come l’horror.

Data di uscita e distribuzione

“Please Don’t Feed the Children” è previsto per il debutto su Tubi il 27 giugno 2025. Questa piattaforma di streaming sta guadagnando popolarità per la sua offerta di contenuti originali e film di vario genere. L’uscita del film rappresenta un’importante opportunità per Destry Allyn Spielberg di farsi conoscere come regista e di portare una nuova voce nel panorama cinematografico horror.

Con l’attenzione rivolta a questo progetto, gli appassionati di cinema e horror attendono con curiosità di vedere come Destry Allyn Spielberg interpreterà il genere e quali elementi innovativi porterà sullo schermo.

