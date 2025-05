Nuovo film di Chiara Malta: “Le Tre del Mattino” con Stefano Accorsi in arrivo nel 2025

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Fidelio, in collaborazione con Superbe Films e Vision Distribution, ha ufficializzato l’inizio dei lavori per il film “Le Tre del Mattino”, diretto da Chiara Malta e interpretato da Stefano Accorsi. Questo progetto cinematografico si basa sull’omonimo romanzo di Gianrico Carofiglio, che ha riscosso un notevole successo, vendendo oltre 400.000 copie in tutto il mondo. La pellicola promette di esplorare tematiche profonde e universali, rendendo omaggio a una storia di crescita e riconnessione familiare.

La trama di “Le Tre del Mattino”

Ambientato negli anni ’80, “Le Tre del Mattino” si presenta come un intenso racconto di coming of age, incentrato sulla vita di un adolescente che affronta una trasformazione significativa. La narrazione ruota attorno al rapporto tra il giovane protagonista e suo padre, che si ritrovano a Marsiglia per un trattamento innovativo contro l’epilessia del ragazzo. Sotto la guida del professor Gastaut, i due vivono un’esperienza unica che li porterà a riscoprire il loro legame in un arco di tre giorni e due notti insonni. Durante questo periodo, il film esplora le dinamiche familiari e le emozioni che emergono in situazioni di vulnerabilità e sfida.

La scelta di Marsiglia come sfondo non è casuale; la città, con la sua atmosfera vibrante e complessa, diventa un personaggio a sé stante, contribuendo a dare profondità alla storia. Le esperienze condivise dai due protagonisti non solo cambieranno il loro rapporto, ma offriranno anche uno spaccato della società dell’epoca, rendendo il film un’opera ricca di significato e introspezione.

Il ritorno di Chiara Malta alla regia

“Le Tre del Mattino” segna il ritorno di Chiara Malta dietro la macchina da presa dopo il successo di “Linda e il Pollo”, che ha conquistato il Premio César 2023 come Miglior film d’animazione. Malta non solo dirige, ma è anche autrice del soggetto e della sceneggiatura, collaborando con Giacomo Carraro per dare vita a questa storia toccante. La sua esperienza e sensibilità artistica promettono di arricchire il film, rendendolo un’opera da non perdere.

La colonna sonora originale sarà composta da Clément Ducol, un talento emergente che ha recentemente vinto l’Oscar 2025 per la miglior canzone originale con “Emilia Pérez”. La sua musica si preannuncia come un elemento chiave per accompagnare le emozioni e le atmosfere del film, contribuendo a creare un’esperienza immersiva per il pubblico.

Dettagli sulle riprese e distribuzione

Le riprese di “Le Tre del Mattino” sono programmate per iniziare nell’autunno del 2025, con location che includeranno sia Marsiglia che Roma. Vision Distribution si occuperà della distribuzione sia in Italia che a livello internazionale, garantendo che il film raggiunga un pubblico ampio e variegato. La combinazione di un cast di talento, una regista affermata e una storia avvincente rende questo progetto particolarmente atteso nel panorama cinematografico.

Con la sua trama profonda e la direzione di Chiara Malta, “Le Tre del Mattino” si preannuncia come un film che non solo intratterrà, ma inviterà anche a riflettere su temi universali come la famiglia, la crescita e la resilienza.

