Nuovo film animato di John Wick: un prequel che esplora le origini della leggenda

Il mondo di John Wick si espande con l’annuncio di un film animato che fungerà da prequel per la celebre saga. Il regista Chad Stahelski, insieme all’attore Keanu Reeves, sta lavorando a questo progetto che promette di approfondire le origini del personaggio e il suo legame con la mitologia di Baba Yaga. La notizia, che ha suscitato grande entusiasmo tra i fan, è stata confermata durante il CinemaCon di aprile 2024, quando Lionsgate ha svelato i dettagli sullo stile e la direzione del film.

Dettagli sul film animato

Il film animato di John Wick si distingue per il suo stile visivo, ispirato all’animazione giapponese. Sarà diretto da Shannon Tindle, noto per il suo lavoro su Ultraman: Rising. Questo approccio visivo rappresenta una novità per la saga, che finora ha puntato su produzioni live-action. La scelta di un’animazione in stile anime giapponese riflette l’intento di rendere omaggio ai classici che hanno influenzato Chad Stahelski e la sua visione creativa.

Stahelski ha dichiarato che il film si ispirerà a opere iconiche del genere, tra cui Matrix e Animatrix dei Wachowski, oltre a titoli come Ghost in the Shell e Ninja Scroll. Questi riferimenti non solo evidenziano l’amore del regista per l’animazione giapponese, ma anche la volontà di creare un’opera che unisca azione e narrazione in modo innovativo. La scelta di attingere a queste fonti classiche promette di arricchire la trama, rendendo il film un’esperienza visivamente e narrativamente coinvolgente.

Le influenze di Chad Stahelski

Chad Stahelski ha condiviso le sue principali fonti di ispirazione in un’intervista con Collider, rivelando che Cowboy Bebop di Shinichiro Watanabe occupa un posto speciale nel suo cuore. La serie è celebre per il suo mix di generi, che spazia dalla fantascienza alle arti marziali, il tutto accompagnato da una colonna sonora jazz che ha segnato un’epoca. La spavalderia e il coraggio di Watanabe nel creare mondi complessi e affascinanti hanno influenzato profondamente la visione di Stahelski per il film animato.

In aggiunta, il regista ha menzionato anche Samurai Champloo come un’altra opera significativa che ha contribuito alla sua formazione artistica. La capacità di questi anime di combinare stili visivi unici con storie avvincenti è un elemento che Stahelski intende portare nel suo progetto. La presenza di Hayao Miyazaki tra le sue influenze sottolinea ulteriormente l’importanza della narrazione e dell’estetica nel suo lavoro.

Altri progetti di Chad Stahelski

Oltre al film animato di John Wick, Chad Stahelski ha recentemente discusso anche del reboot di Highlander, in cui Henry Cavill avrà un ruolo di primo piano. Questo progetto, come il film animato, mostra l’impegno del regista nel portare storie iconiche sul grande schermo, rimanendo fedele alle loro radici mentre esplora nuove direzioni creative. La sua esperienza nel settore e la sua passione per l’animazione e il cinema d’azione lo rendono una figura centrale in questi progetti.

In un panorama cinematografico in continua evoluzione, il film animato di John Wick si presenta come un’opportunità unica per espandere l’universo narrativo della saga, offrendo ai fan una nuova prospettiva sulle origini del personaggio e sul mondo che lo circonda. Con la combinazione di un’animazione di alta qualità e una trama avvincente, questo progetto ha tutte le potenzialità per diventare un successo tra gli appassionati di cinema e anime.

