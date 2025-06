Nuovo film animato di Death Stranding in arrivo: dettagli e sviluppi

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Il franchise di Death Stranding, creato dal noto game designer Hideo Kojima, si prepara a espandere il suo universo con un film animato. Questo progetto si aggiunge al già atteso film live-action, diretto da Michael Sarnoski e previsto per il 2027. La notizia del film animato è stata ufficialmente comunicata da Kojima Productions, la casa di produzione giapponese con sedi a Tokyo e Los Angeles, in collaborazione con Line Mileage, un’azienda di animazione e post-produzione con base a Los Angeles.

Dettagli sul film animato

Il film animato di Death Stranding sarà scritto da Aaron Guzikowski, noto per il suo lavoro in serie e film di successo come “Raised by Wolves” e “Prisoners”. Questo progetto è attualmente in fase di sviluppo e si preannuncia come un’opera destinata a un pubblico adulto, simile a produzioni recenti come il prequel animato di John Wick e l’horror fantascientifico “Predator: Killer of Killers”, recentemente rilasciato su Hulu e Disney+.

La trama del film si svolgerà all’interno dell’universo di Death Stranding, un mondo caratterizzato da esplosioni catastrofiche che hanno creato una connessione tra i vivi e i morti. Questa ambientazione offre un terreno fertile per esplorare nuove storie e sviluppare ulteriormente la narrativa già complessa e affascinante del videogioco.

Le parole di Aaron Guzikowski

Aaron Guzikowski ha espresso il suo entusiasmo per il progetto, affermando: “Adoro il mondo di Death Stranding, è così creativamente liberatorio, così meravigliosamente oscuro e al tempo stesso pieno di speranza. Sono così emozionato e onorato che Hideo Kojima, il cui lavoro ammiro da tempo, mi abbia invitato a immergermi nella sua creazione, a dare vita a nuove storie in questo universo fertile e strabiliante”. Guzikowski ha anche sottolineato il suo amore per il disegno e l’animazione, descrivendo questa opportunità come un sogno che si avvera.

Aspettative e futuro del franchise

Con l’arrivo di questo film animato, le aspettative sono alte per i fan della saga. La combinazione di una trama originale e un’animazione di alta qualità potrebbe attrarre non solo i fan del videogioco, ma anche un pubblico più ampio, interessato a storie complesse e visivamente affascinanti. La Kojima Productions ha dimostrato di avere una visione chiara per il futuro del franchise, e questo nuovo progetto rappresenta un passo significativo nella sua espansione.

Rimanete sintonizzati per ulteriori aggiornamenti su questo entusiasmante sviluppo e su altre novità legate al mondo di Death Stranding.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!