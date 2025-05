Nuovo design di Jason Voorhees: il ritorno del leggendario killer di Venerdì 13

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il mondo del cinema horror è in fermento per il ritorno di uno dei suoi personaggi più iconici. In occasione del 45° anniversario della saga di Venerdì 13, è stato svelato il nuovo design di Jason Voorhees, il famigerato serial killer che ha terrorizzato generazioni di spettatori. Questo annuncio arriva in un momento di grande attesa per i fan, che si chiedono quando potranno rivedere il personaggio sui grandi schermi.

Il nuovo look di Jason Voorhees

Adweek ha recentemente rivelato un’anteprima del rinnovato aspetto di Jason, frutto della collaborazione con Greg Nicotero, un nome di spicco nel settore degli effetti speciali e del trucco horror. Nicotero è noto per il suo lavoro nella serie The Walking Dead e porta con sé un bagaglio di esperienza che promette di arricchire il personaggio. Rob Barsamian, presidente di Horror, Inc., ha sottolineato l’importanza di mantenere l’essenza originale di Jason, pur introducendo elementi freschi per attrarre una nuova generazione di fan.

“Vogliamo che il nuovo look di Jason rifletta il suo passato, ma anche il suo futuro”, ha dichiarato Barsamian. Questo approccio mira a bilanciare la tradizione con l’innovazione, creando un design che possa accompagnare il personaggio nel suo prossimo capitolo. La sfida è quella di rimanere fedeli alle radici del franchise, mentre si esplorano nuove direzioni narrative e visive.

La serie TV Crystal Lake e il futuro del franchise

Il rilancio di Jason non si limita a un nuovo design. La serie TV Crystal Lake, prodotta da A24 e distribuita su Peacock, rappresenta il trampolino di lancio per il ritorno del personaggio. Questa serie promette di approfondire la mitologia di Jason e di esplorare nuovi aspetti della sua storia. Sheri Conn, responsabile marketing di Horror, Inc., ha rivelato che il franchise non si fermerà qui.

“Stiamo ascoltando i fan e stiamo attivamente sviluppando una serie di titoli sotto il marchio Jason Universe“, ha affermato Conn. Questi progetti includeranno nuovi film, videogiochi, esperienze immersive e oggetti da collezione. L’obiettivo è quello di espandere l’universo di Jason e di offrire ai fan una varietà di contenuti che soddisfino le loro aspettative.

Un franchise che continua a evolversi

Venerdì 13 è uno dei franchise horror più longevi della storia del cinema, e la sua capacità di reinventarsi è una delle chiavi del suo successo. Con l’arrivo di nuovi progetti e la revisione del design di Jason, il franchise si prepara a rimanere rilevante nel panorama cinematografico contemporaneo. I fan possono aspettarsi un mix di nostalgia e innovazione, con storie che continuano a esplorare il terrore e l’orrore che Jason rappresenta.

Il futuro di Jason Voorhees appare luminoso e ricco di opportunità. Con l’impegno di Horror, Inc. e la collaborazione di talenti del settore, il leggendario killer è pronto a tornare in grande stile, promettendo di mantenere viva la fiamma del terrore per i suoi fan. Gli sviluppi futuri saranno seguiti con attenzione, mentre il franchise si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua storia.

