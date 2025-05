Nuovo campione a L’Eredità: ecco i dettagli della puntata del 13 maggio 2025

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La puntata del 13 maggio 2025 de L’Eredità ha regalato momenti di grande intrattenimento e tensione. Il conduttore Marco Liorni ha accolto la campionessa Biancamaria, che ha continuato il suo percorso, e ha presentato i nuovi concorrenti, pronti a sfidarsi per il montepremi. Tra di loro, Daniela, Massimiliano, Martina e Marco, ognuno con la propria storia e le proprie aspirazioni. Scopriamo insieme come si è svolta la puntata e quali sono stati i momenti salienti.

I concorrenti della puntata

La puntata si è aperta con l’introduzione di Biancamaria, la campionessa in carica, che ha salutato il pubblico con entusiasmo. Marco Liorni ha poi presentato i nuovi concorrenti, a partire da Daniela, un funzionario amministrativo di Cosenza con una grande passione per gli animali. Accanto a lei, Massimiliano, un informatore medico proveniente dalla provincia di Pesaro e Urbino, ha fatto il suo debutto nel programma. Martina, una studentessa di Filologia della provincia di Ancona, ha portato la sua curiosità e la sua voglia di apprendere, mentre Marco, originario della provincia di Salerno ma residente a Milano, ha mostrato le sue abilità di analista. La varietà dei concorrenti ha reso la puntata ancora più interessante, con ognuno di loro pronto a dare il massimo per conquistare il pubblico e il montepremi.

Svolgimento della puntata

Il primo gioco, “C’è o non c’è“, ha visto Biancamaria scegliere di sfidare Marco e Daniela. Quest’ultima, purtroppo, ha dovuto abbandonare lo studio dopo aver ceduto il passo. Il secondo gioco, “Chi come cosa“, ha portato i concorrenti a esplorare il mondo attraverso domande e risposte. Massimiliano, in particolare, ha affrontato una situazione di rischio eliminazione, decidendo di sfidare Shuela e continuando così il suo percorso nel programma. Le date annunciate dalle professoresse Linda e Greta, 1955, 1970, 1987 e 2006, hanno dato vita a una sfida avvincente tra Veronica e Martina, con Veronica che ha avuto la meglio.

Un momento di particolare interesse è stato rappresentato da “La Scossa“, condotto dalla professoressa Greta, che ha trattato il gergo di Internet e gli acronimi più utilizzati. Tra questi, uno in particolare ha attirato l’attenzione: un acronimo per esprimere interesse romantico. Nonostante l’argomento intrigante, nessun concorrente ha preso “La Scossa“, e si è quindi passati a una sfida flash sui Paesi più felici del mondo, in cui Marco ha avuto l’opportunità di mettersi alla prova contro Massimiliano.

Il Triello e la Ghigliottina

Con il finale della puntata in vista, i concorrenti che si sono sfidati nel Triello sono stati Biancamaria, Veronica e Marco. Biancamaria ha affrontato il debuttante Marco nei 100 secondi decisivi. Marco, con grande determinazione, è riuscito ad arrivare alla Ghigliottina, puntando a un montepremi iniziale di 180.000 euro, che è poi sceso a 22.500 euro. Le parole indizio fornite per la sfida finale erano: “Impronta“, “Cattivo“, “Assoluto” e “Andare“. Marco, dopo aver riflettuto, ha scritto “stato” come risposta, ma la parola corretta era “genio“. Questo risultato ha segnato la fine della puntata, con Marco che ha dimostrato grande impegno e abilità, ma non è riuscito a conquistare il titolo di campione.

La puntata del 13 maggio 2025 de L’Eredità ha offerto intrattenimento e sfide avvincenti, confermando ancora una volta il fascino del programma e l’abilità dei suoi concorrenti.

