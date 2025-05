Nuovo appuntamento con Belve: gli ospiti di martedì 6 maggio svelano segreti e retroscena

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Il programma Belve, condotto da Francesca Fagnani, continua a catturare l’attenzione del pubblico con la sua formula unica di interviste scomode e rivelatrici. Martedì 6 maggio, il secondo episodio della nuova stagione promette di rivelare dettagli inediti sui suoi ospiti, tra cui l’attore Alessandro Preziosi, la cantante Paola Iezzi e l’ex attrice Milly D’Abbraccio. Scopriamo insieme le anticipazioni di questa puntata.

Gli ospiti della puntata del 6 maggio

Nella prima puntata di Belve, andata in onda la settimana scorsa, Francesca Fagnani ha accolto Sabrina Impacciatore, Marcell Jacobs e Nathalie Guetta, generando un acceso dibattito tra il pubblico. La seconda puntata non è da meno, con la presenza di nomi noti del panorama italiano. Paola Iezzi, parte del duo musicale Paola e Chiara, sarà in studio insieme a Milly D’Abbraccio, ex attrice di film per adulti, e Alessandro Preziosi, noto per i suoi ruoli in diverse produzioni televisive e cinematografiche.

Questi ospiti si preparano a rispondere alle domande incisive della conduttrice, che è conosciuta per il suo stile diretto e provocatorio. Le interviste di Fagnani sono famose per il loro approccio senza filtri, e gli spettatori possono aspettarsi rivelazioni interessanti e momenti di grande emozione.

Le rivelazioni di Alessandro Preziosi

Alessandro Preziosi, uno degli ospiti più attesi, ha già anticipato alcune delle sue dichiarazioni. Durante l’intervista, ha espresso il suo pensiero riguardo al suo celebre ruolo in Elisa di Rivombrosa, affermando di non volerlo ripetere. Preziosi ha spiegato che questo ruolo ha limitato le sue opportunità di lavorare con registi di grande valore. Tuttavia, ha aggiunto che rifarebbe il ruolo per la gioia di avere una figlia, Elena, nata dalla sua relazione con Vittoria Puccini.

In un momento di introspezione, l’attore ha parlato delle sue esperienze amorose, ammettendo di aver sofferto in passato e di aver imparato dai suoi errori. Attualmente, è legato a Delfina Delettrez-Fendi, ma ha scelto di non rivelare dettagli sulla sua attuale condizione sentimentale, lasciando il pubblico con la curiosità di scoprire di più.

Milly D’Abbraccio e il suo percorso

Milly D’Abbraccio, la seconda ospite di spicco della serata, ha attirato l’attenzione per le sue dichiarazioni provocatorie. Ha condiviso la sua esperienza nel mondo del cinema per adulti, affermando di essere rimasta l’ultima “pornodiva” dopo la morte di Moana Pozzi. D’Abbraccio ha anche riflettuto su come il panorama del sesso e dell’erotismo sia cambiato nel tempo, sottolineando che oggi il sex symbol non è più necessariamente una pornodiva, ma può assumere forme diverse.

La sua attuale attività nel mondo delle escort è stata al centro della discussione, dove ha rivelato di selezionare con cura le persone con cui decide di incontrarsi, creando una sorta di “casting” per garantire che i suoi partner siano all’altezza delle sue aspettative.

Orari e modalità di visione di Belve

Belve andrà in onda martedì 6 maggio su Rai2 a partire dalle ore 21:20. Gli spettatori possono seguire la puntata anche sulla piattaforma RaiPlay, disponibile sia in streaming che on demand. Dopo la messa in onda, sarà possibile rivedere l’intera puntata, che include anche i momenti salienti e i fuorionda, ormai un marchio di fabbrica del programma.

La quinta stagione di Belve ha introdotto alcune novità, come la presenza di Serena Brancale, che propone una cover inedita in ogni episodio. Inoltre, al termine di ogni puntata, i fuorionda offrono uno sguardo divertente e informale dietro le quinte. Infine, è previsto uno spin-off intitolato Belve Crime, che esplorerà le menti di coloro che hanno commesso errori o atti di violenza, promettendo di essere un viaggio affascinante e inquietante.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!