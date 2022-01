Nuovi volti nella terza stagione di “High School Musical”

Nelle sue prime due stagioni “High School Musical” è stata una versione divertente dell’ormai classico franchise di Disney Channel. La serie finora è stata piena di personaggi estremamente adorabili, un sacco di musica orecchiabile e molteplici storie d’amore sorprendenti e coinvolgenti. La terza stagione sembra continuare quella magia musicale con un nuovo cast.

La terza stagione di “High School Musical”

La terza stagione dello spettacolo si svolgerà a Camp Shallow Lake nella soleggiata California, con i nostri Wildcats preferiti che metteranno in scena una produzione del classico musical d’animazione Disney Frozen, per vedere chi è il “Best in Snow”. Oltre alle canzoni di Frozen, ci saranno anche canzoni del franchise di “High School Musical” e “Camp Rock della Disney”, il che è appropriato, data l’ambientazione.

Insieme ai membri noti del cast Olivia Rodrigo, Joshua Bassett, Matt Cornett, Sofia Wylie e Julia Lester, ci sarà un gruppo completamente nuovo di personaggi che terrà testa ai Wildcats, inclusi quelli interpretati da Adrian Lyles, Saylor Bell, Meg Donnelly, Jason Earles di Hannah Montana e l’allievo di High School Musical Corbin Bleu.

Lyles interpreterà Jet, che è descritto come ‘il misterioso nuovo ragazzo di Camp Shallow Lake’, mentre Bell interpreterà Maddox, ‘un tecnico dagli occhi brillanti, che segue sempre le regole”. Donnelly ed Earles saranno guest star nello show, interpretando rispettivamente Val e Dewey Woods. Val è uno ‘studente universitario sicuro di sé diventato consulente in formazione, che è pronto a coreografare la produzione estiva di Frozen’, mentre Dewey è un ‘direttore del campo guastafeste’.

Poi c’è Bleu che, proprio come Lucas Grabeel nella prima stagione dello show, è guest star nei panni di se stesso, cosa che farà saltare di gioia molti fan di lunga data.

19\01\2022

Michela De Paolis