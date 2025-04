Nuovi titoli arricchiscono il programma del Festival di Cannes 2025: ecco le novità

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il Festival di Cannes 2025 si avvicina e il suo programma si arricchisce di nuovi titoli di grande interesse. Tra le opere in concorso, spiccano nomi di spicco come Jennifer Lawrence e Robert Pattinson, che saranno protagonisti di “Die, My Love“. Inoltre, la sezione Un Certain Regard vedrà l’esordio alla regia di Kristen Stewart con “The Chronology of Water“. L’evento, che si svolgerà dal 13 al 24 maggio, promette di essere un’importante vetrina per il cinema internazionale.

Le aggiunte al programma di Cannes 2025

Il programma dell’edizione 2025 del Festival di Cannes ha recentemente ricevuto un significativo aggiornamento. Tra i lungometraggi in concorso, “Die, My Love“, diretto da Lynne Ramsay, si presenta come un adattamento del romanzo di Ariana Harwicz. Questa pellicola vedrà la partecipazione di due star di Hollywood, Jennifer Lawrence e Robert Pattinson, promettendo di attirare l’attenzione del pubblico e della critica. La trama si concentra su temi complessi e profondi, esplorando le dinamiche relazionali e le sfide emotive dei protagonisti.

Un altro film che arricchisce il concorso è “Mother and Child“, diretto da Saeed Roustaee. Questa pellicola racconta una storia di vendetta e perdono, con Parinaz Izadyar nel ruolo di un’infermiera vedova che deve affrontare le difficoltà di crescere un figlio ribelle. La tensione narrativa aumenta quando un tragico incidente costringe la protagonista a confrontarsi con sentimenti contrastanti, rendendo il film un’opera intensa e coinvolgente.

Un Certain Regard e le nuove proposte

La sezione Un Certain Regard ha visto l’inserimento di quattro nuovi titoli, tra cui “The Chronology of Water“, l’opera prima di Kristen Stewart. Questo lungometraggio è tratto dall’autobiografia di Lidia Yuknavitch e rappresenta un’importante tappa nella carriera dell’attrice, che si cimenta per la prima volta nella regia. La scelta di adattare un’opera così personale e profonda evidenzia il desiderio di Stewart di esplorare nuove dimensioni artistiche e narrative.

Altri titoli di rilievo nella sezione Un Certain Regard includono “Love Me Tender“, diretto da Anna Cazenave Cambet, e “Un Poeta” di Simón Mesa Soto. Queste opere si propongono di affrontare temi attuali e di dare voce a storie uniche, contribuendo a rendere il Festival di Cannes un palcoscenico per il cinema di qualità.

Le proiezioni di mezzanotte e le speciali

Le proiezioni di mezzanotte rappresentano un momento atteso del festival, e quest’anno non deluderanno le aspettative. Tra i titoli in programma, “Honey Don’t” di Ethan Coen si distingue per la presenza di un cast stellare, che include nomi come Margaret Qualley, Aubrey Plaza, Chris Evans, Charlie Day e Billy Eichner. Questo film promette di offrire un mix di umorismo e riflessione, tipico dello stile di Coen.

Nella sezione delle proiezioni speciali, il pubblico potrà assistere a opere come “Little Amélie“, tratto dal bestseller di Amélie Nothomb, e “Arco“, che vede Natalie Portman coinvolta sia come voce della protagonista che come produttrice. Questi film animati, insieme a “Mama” di Or Sinai e “The Wonderers” di Joséphine Japy, arricchiranno ulteriormente il programma del festival, offrendo una varietà di esperienze cinematografiche.

Il Festival di Cannes 2025 si preannuncia come un evento imperdibile per gli appassionati di cinema, con una selezione di opere che promettono di emozionare e stimolare il dibattito culturale.

