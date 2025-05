Nuovi sviluppi sul reboot di Non aprite quella porta: Oz Perkins e Glen Powell al centro della scena

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il mondo del cinema horror è in fermento per il possibile reboot di “Non aprite quella porta“, un progetto che sta attirando l’attenzione di molti appassionati e addetti ai lavori. Recentemente, sono emerse notizie che coinvolgono il noto attore Glen Powell e il regista Oz Perkins, entrambi figure di spicco nel panorama cinematografico contemporaneo. Le trattative per l’acquisto dei diritti del film originale sono in corso, e le cifre in ballo sono considerevoli, portando a interrogativi su come si evolverà questa storia.

Oz Perkins e la sua visione per il reboot

Oz Perkins, regista di opere come “Longlegs” e “The Monkey“, sta cercando di convincere NEON a investire nel reboot di “Non aprite quella porta“. Secondo quanto riportato dal giornalista Jeff Sneider, Perkins ha in mente una nuova interpretazione del personaggio iconico di Leatherface, con un budget stimato di circa 25 milioni di dollari. Questa cifra, sebbene significativa, riflette l’interesse crescente per il genere horror e la volontà di portare una nuova vita a un franchise che ha segnato la storia del cinema.

La visione di Perkins per il reboot potrebbe includere elementi innovativi, mantenendo però l’essenza che ha reso il film originale un cult. La sua esperienza nel genere horror lo rende un candidato ideale per rinnovare una storia che ha affascinato e terrorizzato generazioni di spettatori. La sua capacità di mescolare tensione e profondità emotiva potrebbe portare a un risultato sorprendente, capace di attrarre sia i fan di lunga data che una nuova audience.

Le complicazioni legate ai diritti del film

Nonostante l’entusiasmo per il progetto, ci sono ostacoli significativi da superare. Attualmente, i diritti di “Non aprite quella porta” sono in una situazione di stallo, controllati da Exurbia Films, una società gestita dal co-sceneggiatore del film originale Kim Henkel, insieme a suo figlio Ian e al produttore Pat Cassidy. Quest’ultimo si definisce su Instagram come il “curatore” del franchise, sottolineando l’importanza della sua figura nella gestione dei diritti e delle future produzioni.

Le trattative per il passaggio dei diritti a NEON non sono semplici e sono complicate da conflitti interni tra le parti coinvolte. La mancanza di un accordo definitivo ha rallentato il processo, lasciando in sospeso le ambizioni di Perkins e Powell. Inoltre, si vocifera che anche altre case di produzione, come Lionsgate e A24, siano interessate al franchise, aumentando la competizione per l’acquisizione dei diritti.

La sceneggiatura di JT Mollner e le prospettive future

Un ulteriore elemento di complessità è rappresentato dal lavoro di JT Mollner, che stava scrivendo una sceneggiatura per un nuovo film di “Non aprite quella porta“. Glen Powell ha già ottenuto il diritto di prelazione su questo progetto, il che significa che avrà la priorità nel decidere se realizzarlo. Questa situazione crea un ulteriore livello di incertezza, poiché le due visioni potrebbero entrare in conflitto, rendendo difficile la pianificazione di un futuro per il franchise.

La competizione tra i vari progetti e le diverse visioni artistiche potrebbe portare a sviluppi interessanti nel panorama horror. Con l’attenzione crescente su “Non aprite quella porta“, il pubblico è in attesa di scoprire quale direzione prenderà il franchise e quali sorprese riserverà.

Nuove uscite e strategie di marketing

In attesa di ulteriori sviluppi sul reboot, Oz Perkins sta lavorando anche su altri progetti, come il nuovo horror “Keeper“, prodotto da NEON. Questo film sta seguendo strategie di marketing simili a quelle utilizzate per “Weapons” e “Longlegs“, suggerendo un approccio innovativo e mirato per attrarre il pubblico. La viralità del teaser di “Keeper” potrebbe essere un indicativo delle potenzialità di Perkins nel creare opere che colpiscono e coinvolgono.

Nel frattempo, il mercato home video continua a prosperare, con titoli come “Tombstone – 4K Steelbook” che si posizionano tra i più venduti, dimostrando l’interesse costante per il cinema di qualità e per le edizioni speciali. Questo scenario evidenzia come il pubblico sia sempre alla ricerca di contenuti che offrano esperienze uniche e memorabili.

