Nuovi sviluppi nella serie animata LEGO Star Wars: Rebuild the Galaxy con l’arrivo di Solitus

La serie animata LEGO Star Wars: Rebuild the Galaxy – Pieces of the Past, in arrivo su Disney+, si arricchisce di un nuovo antagonista. Il personaggio di Solitus, interpretato dall’attore britannico Dan Stevens, rappresenta una minaccia inedita nell’universo di Star Wars. I produttori hanno recentemente svelato questo importante dettaglio, creando attesa tra i fan della saga.

Il ritorno di LEGO Star Wars su Disney+

La nuova stagione della serie, che segue il capitolo inaugurato nel 2024 con Rebuild the Galaxy, sarà composta da quattro episodi. La produzione è affidata a Lucasfilm e LEGO Group, due nomi storici che garantiscono una qualità elevata. I nuovi episodi debutteranno in streaming su Disney+ il 19 settembre, offrendo ai fan l’opportunità di immergersi nuovamente nel mondo di Star Wars con un tocco di originalità.

La trama si concentra su Sig Greebling, che si trova a dover affrontare una nuova minaccia galattica. Per far fronte a questa situazione, Greebling decide di allearsi con Darth Dev, un personaggio noto per le sue ambiguità morali. Insieme a Jedi Bob, Yesi Scala e Servo, i protagonisti intraprenderanno un’avventura che li porterà ai confini più remoti della galassia, dove scopriranno segreti inaspettati e affronteranno sfide mai viste prima.

Il personaggio di Solitus e il cast

Solitus, il nuovo villain, è descritto come un cavaliere Jedi caduto in disgrazia, che ha cercato di accedere a un regno segreto. Questo regno contiene molti pezzi del passato abbandonati, rendendo Solitus un avversario temibile e intrigante. Dan Stevens, noto per il suo talento e la sua versatilità, darà voce a questo personaggio complesso, promettendo di portare una nuova dimensione alla narrazione.

Oltre a Stevens, il cast della serie include nomi noti come Gaten Matarazzo nel ruolo di Sig Greebling, Tony Revolori come Darth Dev, Bobby Moynihan nel ruolo di Jedi Bob e Marsai Martin come Yesi Scala. Michael Cusack interpreterà Servo, mentre Ahmed Best riprenderà il suo ruolo di Darth Jar Jar. Inoltre, Mark Hamill farà una apparizione speciale prestando la voce a Luke Skywalker. Tra le new entry ci sono anche Ashley Eckstein, che darà vita a LEGO BrickHeadz Ahsoka Tano, e Ben Schwartz nel ruolo di Jaxxon.

Il team creativo dietro la serie

La serie animata LEGO Star Wars: Rebuild the Galaxy è frutto del lavoro di un team creativo di talento. Dan Hernandez e Benji Samit sono gli autori e produttori, portando la loro esperienza e visione al progetto. La regia è affidata a Chris Buckley, che avrà il compito di dare vita alla storia attraverso la sua direzione artistica.

Il team di produzione è composto da professionisti esperti, tra cui James Waugh, Jacqui Lopez, Josh Rimes, Jill Wilfert, Jason Cosler, Keith Malone, Daniel Cavey e Dan Langlois. Ognuno di loro contribuirà a garantire che la serie rispetti gli standard elevati che i fan di Star Wars si aspettano, mantenendo l’equilibrio tra avventura, umorismo e profondità narrativa.

Con l’arrivo di Solitus e un cast stellare, LEGO Star Wars: Rebuild the Galaxy – Pieces of the Past si preannuncia come un appuntamento imperdibile per gli appassionati della saga.

