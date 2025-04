Nuovi personaggi e riprese in corso per la terza stagione di House of the Dragon

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Le riprese della terza stagione di House of the Dragon, il popolare spin-off de Il Trono di Spade, sono attualmente in corso nel Regno Unito. Con l’arrivo di nuovi personaggi, la serie continua a suscitare l’interesse dei fan, promettendo sviluppi avvincenti e colpi di scena. In questo articolo, esploreremo le novità riguardanti il cast e le anticipazioni sulla trama, offrendo uno sguardo approfondito su ciò che ci aspetta.

Nuove aggiunte al cast: Barry Sloane, Tom Cullen e Joplin Sibtain

La terza stagione di House of the Dragon si arricchisce con tre nuovi attori che porteranno freschezza e dinamismo alla narrazione. Barry Sloane, noto per il suo ruolo in Revenge, interpreterà Ser Adrian Redfort, un personaggio che si preannuncia cruciale per gli sviluppi futuri della trama. Al suo fianco, Tom Cullen, celebre per le sue apparizioni in Knightfall e Downton Abbey, vestirà i panni di Ser Luthor Largent. Infine, Joplin Sibtain, riconosciuto per il suo ruolo di Brasso in Andor, sarà Ser Jon Roxton, soprannominato “L’Audace”. Questo personaggio è già amato dai lettori del romanzo Fuoco e Sangue, grazie alla sua lealtà e al suo coraggio in battaglia.

Queste nuove aggiunte si uniscono a un cast già ricco di talenti, che nella prossima stagione vedrà anche Tommy Flanagan nel ruolo di Ser Roderick Dustin, Dan Fogler come Ser Torrhen Manderly e James Norton nei panni di Ormund Hightower. Con un cast così variegato, le aspettative per la terza stagione sono alte, e i fan non vedono l’ora di scoprire come questi nuovi personaggi interagiranno con i protagonisti già noti.

L’inizio delle riprese e il ritorno dei volti noti

Le riprese della terza stagione di House of the Dragon sono ufficialmente iniziate il 31 marzo 2025 nel Regno Unito. L’annuncio è stato fatto dall’attrice Emma D’Arcy, che riprenderà il suo ruolo di Rhaenyra Targaryen, la figura centrale nella lotta per il potere. In un post condiviso sull’account X ufficiale della serie, D’Arcy ha scritto: “La lotta per il Trono è tutt’altro che finita”, suggerendo che gli scontri tra le due fazioni principali, i Neri e i Verdi, saranno intensificati.

Oltre ai nuovi volti, molti attori familiari torneranno per questa stagione, tra cui Matt Smith, Olivia Cooke, Steve Toussaint, Rhys Ifans, Ewan Mitchell e Tom Glynn-Carney. La presenza di questi attori conosciuti garantirà continuità e coerenza nella narrazione, mantenendo alta l’attenzione del pubblico.

Anticipazioni sulla trama della terza stagione

La terza stagione di House of the Dragon si basa sul romanzo Fuoco e Sangue di George R. R. Martin e continuerà a narrare la Danza dei Draghi, una guerra civile epica che ha visto contrapporsi le fazioni dei Neri, guidati da Rhaenyra Targaryen, e dei Verdi, fedeli ad Alicent Hightower e a suo figlio Aegon II. La regia è affidata a Clare Kilner, Nina Lopez-Corrado e Andrij Parekh, che porteranno sullo schermo le complesse dinamiche di potere e le battaglie tra le case nobili.

La terza stagione è attesa in Italia nel 2026, dove sarà disponibile su Sky e in streaming su NOW, piattaforma che offre anche le prime due stagioni. Inoltre, è importante notare che la serie è già stata rinnovata per una quarta e ultima stagione, che concluderà la storia, promettendo ai fan un finale soddisfacente e avvincente. Con tutte queste novità, l’attesa per la terza stagione di House of the Dragon cresce ogni giorno di più.

