Nuovi film in arrivo su Prime Video a giugno 2025: ecco cosa non perdere

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Giugno 2025 si preannuncia un mese ricco di novità per gli abbonati di Prime Video, con l’aggiunta di film di vario genere che promettono di intrattenere il pubblico. Tra le nuove uscite, spicca la commedia d’azione “Deep Cover: Attori sotto copertura”, che sarà disponibile dal 12 giugno. Questo articolo esplorerà i dettagli di questa pellicola e presenterà l’elenco completo dei film che arricchiranno il catalogo della piattaforma di streaming.

Deep cover: attori sotto copertura

La commedia d’azione “Deep Cover: Attori sotto copertura” rappresenta uno dei titoli più attesi del mese. Il film, in uscita il 12 giugno, vanta un cast di attori di alto profilo, tra cui Orlando Bloom, Bryce Dallas Howard, Nick Mohammed e Sean Bean. La trama ruota attorno a Kat, interpretata da Bryce Dallas Howard, un’insegnante di improvvisazione che si trova coinvolta in una situazione inaspettata. La sua vita cambia quando incontra un poliziotto sotto copertura, interpretato da Sean Bean, il quale le propone di reclutare due dei suoi allievi, Orlando Bloom e Nick Mohammed, per infiltrarsi in una gang criminale di Londra. Questo mix di azione e commedia promette di offrire momenti di suspense e divertimento, rendendo il film un appuntamento imperdibile per gli appassionati del genere.

Film in arrivo su Prime Video a giugno 2025

Oltre a “Deep Cover”, Prime Video arricchisce il suo catalogo con una serie di film che coprono vari generi e stili. Ecco l’elenco completo delle nuove aggiunte:

Se scappi, ti sposo | 1 giugno

| 1 giugno Cattivissimo me | 1 giugno

| 1 giugno Cattivissimo me 2 | 1 giugno

| 1 giugno Cattivissimo me 3 | 1 giugno

| 1 giugno Minions | 1 giugno

| 1 giugno Poker Face | 2 giugno

| 2 giugno The King’s Man – Le origini | 4 giugno

| 4 giugno The Equalizer – Il vendicatore | 4 giugno

| 4 giugno The Equalizer 2 – Senza perdono | 4 giugno

| 4 giugno Strange Darling | 9 giugno

| 9 giugno Golda | 11 giugno

| 11 giugno Dieci minuti | 13 giugno

| 13 giugno Terminator – Destino oscuro | 15 giugno

| 15 giugno Shark Lake | 15 giugno

| 15 giugno Il Corpo | 16 giugno

| 16 giugno L’ultima vendetta | 20 giugno

| 20 giugno Old Guy | 23 giugno

| 23 giugno Kraven – Il cacciatore | 27 giugno

Questa selezione include titoli di successo e nuove uscite che spaziano dall’animazione alla fantascienza, offrendo qualcosa per ogni tipo di pubblico. I film di animazione come “Cattivissimo me” e “Minions” continueranno a intrattenere le famiglie, mentre le pellicole d’azione e i thriller come “The Equalizer” e “Terminator” attireranno gli amanti dell’adrenalina.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!