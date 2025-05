Nuovi film e serie tv in arrivo su Paramount+ a giugno 2025: ecco cosa vedere

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Con l’arrivo di giugno 2025, Paramount+ si prepara a lanciare una selezione di film e serie tv che promettono di intrattenere gli abbonati durante il primo mese dell’estate. Tra drammi intensi, storie di amicizia e avventure poliziesche, la piattaforma offre contenuti di alta qualità, alcuni dei quali hanno già ricevuto riconoscimenti prestigiosi. Scopriamo insieme le novità in arrivo.

Memory: un dramma psicologico da non perdere

Il mese di giugno su Paramount+ si apre con il film Memory, disponibile dal 1° giugno. Questo dramma psicologico, diretto da Michel Franco, vanta un cast di prim’ordine con Jessica Chastain e Peter Sarsgaard. Presentato in concorso alla 80ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, Memory ha visto Sarsgaard vincere la Coppa Volpi per la miglior interpretazione maschile. La trama ruota attorno alla complessa relazione tra Sylvia, un’assistente sociale e madre single con un passato di alcolismo, e Saul, un uomo affetto da demenza precoce. La narrazione si sviluppa attraverso le sfide emotive e le dinamiche di una relazione che affronta la fragilità della mente umana, offrendo uno spaccato profondo e toccante delle vite dei protagonisti.

Il mio posto è qui: un racconto di amicizia e emancipazione

Il 27 giugno sarà la volta di Il mio posto è qui, un film che ha già riscosso successo al Bif&st 2024, dove ha ricevuto il Premio Giuliano Montaldo per la miglior regia e il Premio Mariangela Melato per la miglior attrice protagonista. La pellicola, interpretata da Ludovica Martino e Marco Leonardi, si ambienta nella Calabria rurale degli anni ’40 e racconta una storia di amicizia e emancipazione. Attraverso una narrazione sincera e coraggiosa, il film esplora le sfide e le speranze di due giovani che cercano di affermarsi in un contesto sociale complesso. La performance degli attori, unita alla regia attenta, rende questo film un’opera da non perdere per chi ama le storie che parlano di crescita personale e resilienza.

Film di culto e thriller polizieschi in arrivo

Non mancheranno nel catalogo di giugno due titoli di grande impatto: John Rambo e Brooklyn’s Finest. Il primo, quarto capitolo della celebre saga, vede Sylvester Stallone tornare nei panni del leggendario ex soldato. Scritto, diretto e interpretato dallo stesso Stallone, il film promette azione e adrenalina, elementi che hanno caratterizzato l’intera serie. Dall’altra parte, Brooklyn’s Finest è un thriller poliziesco che riunisce un cast stellare composto da Richard Gere, Don Cheadle, Ethan Hawke e Wesley Snipes. La pellicola esplora le vite di tre poliziotti di Brooklyn, ognuno dei quali affronta dilemmi morali e sfide personali che mettono alla prova la loro integrità.

Mobland: la serie crime di Guy Ritchie

Per gli appassionati di serie tv, il mese di giugno offre anche Mobland, una crime series creata da Guy Ritchie. La serie, che ha debuttato il 30 maggio, è interpretata da un cast di alto profilo, tra cui Tom Hardy, Helen Mirren, Pierce Brosnan e Paddy Considine. Mobland promette di catturare l’attenzione degli spettatori con la sua trama avvincente e i personaggi complessi, tipici dello stile di Ritchie. La serie si addentra nel mondo del crimine, esplorando le relazioni tra i vari protagonisti e le conseguenze delle loro azioni.

Con queste nuove uscite, Paramount+ si conferma come una piattaforma ricca di contenuti di qualità, pronta a soddisfare i gusti di un pubblico variegato.

