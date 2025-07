Nuovi episodi di Delitti in Paradiso: il mistero della morte di Dorna Bray

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Mercoledì 2 luglio, a partire dalle 21.10 su Rai 2, andranno in onda in prima visione assoluta i nuovi episodi della serie “Delitti in Paradiso“. Questa serata rappresenta un momento cruciale e carico di emozioni per i fan della serie, con il nuovo detective Mervin Wilson, interpretato da Don Gilet, al centro di un’indagine che tocca profondamente la sua vita personale. A seguire, sarà trasmesso il primo episodio della serie spin-off “Ritorno in Paradiso“.

Delitti in paradiso: un episodio che segna una svolta

Nel settimo episodio della quattordicesima stagione, intitolato “Il segreto del mare“, l’ispettore Mervin Wilson si trova ad affrontare l’indagine più delicata e personale della sua carriera. La trama si sviluppa attorno alla misteriosa morte di sua madre, Dorna Bray, un evento che per anni era stato considerato un tragico incidente avvenuto in barca. Tuttavia, l’episodio rivela che si tratta in realtà di un omicidio premeditato.

Mervin, supportato dal suo team, decide di riaprire ufficialmente il caso, portando alla luce dettagli che erano stati trascurati. Tra questi, un anello prezioso scomparso, moventi legati a debiti e una messinscena ben orchestrata per depistare le indagini. Il principale sospettato è Roy Palmer, proprietario di un bar locale in difficoltà economiche, che avrebbe agito con l’aiuto della vicina di casa della vittima, Brianna Clemetson.

L’indagine si sviluppa attraverso una serie di colpi di scena, con falsi alibi, lettere segrete e ricostruzioni dettagliate che conducono alla sconvolgente verità: la morte di Dorna non è stata un incidente, ma il risultato di un piano malefico. Per Mervin, oltre alla ricerca di giustizia, emerge anche una certezza fondamentale: nonostante le difficoltà del loro passato, sua madre non lo aveva mai dimenticato.

Ritorno in paradiso: la giovane Mackenzie Clarke

Dopo “Delitti in Paradiso“, dalle 22.30 circa, Rai 2 presenterà il primo episodio della serie spin-off “Ritorno in Paradiso“. La protagonista è la giovane poliziotta Mackenzie Clarke, interpretata da Anna Samson, che si trova costretta a tornare nella sua terra d’origine, Delphine Cove. Tuttavia, il suo ritorno non è accolto con entusiasmo dagli abitanti del luogo, e il primo caso che deve affrontare si rivela particolarmente complesso.

Nel primo episodio, la vittima è un potente immobiliarista, parente della donna più influente della zona. Mackenzie si troverà a dover affrontare segreti, rivalità e tensioni mai sopite, utilizzando il suo intuito e la sua determinazione per scoprire la verità. Sebbene il suo ritorno fosse previsto come temporaneo, le circostanze la costringeranno a rimanere nel suo paese natale per un periodo più lungo del previsto.

Cast e personaggi della quattordicesima stagione

La quattordicesima stagione di “Delitti in Paradiso” presenta un cast ricco e variegato. Don Gilet interpreta il detective Mervin Wilson, mentre Shantol Jackson veste i panni della sergente Naomi Thomas. Shaquille Ali-Yebuah è l’agente Sebastian Rose e Don Warrington interpreta il capo Selwyn Patterson.

Nel cast di “Ritorno in Paradiso” troviamo Anna Samson nel ruolo di Mackenzie Clarke, Lloyd Griffith come Colin Cartwright, Tai Hara nel ruolo di Glenn Strong e Catherine McClements come Philomena Strong.

Un appuntamento imperdibile su Rai 2

La serata di mercoledì 2 luglio si preannuncia imperdibile per gli appassionati del genere crime e per coloro che amano gli scenari mozzafiato dei Caraibi. Gli episodi promettono un mix avvincente di suspense, emozioni forti e nuovi inizi che influenzeranno il futuro dei protagonisti. Gli episodi saranno disponibili anche in live streaming e On Demand su Raiplay, offrendo così l’opportunità di non perdere neanche un momento di questa avvincente serie.

