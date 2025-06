Nuovi dettagli su Jurassic World: La Rinascita e la famiglia Delgado

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

L’attesa per il nuovo capitolo della saga di Jurassic World cresce, grazie a un video speciale rilasciato da Universal Pictures. Questo contenuto offre uno sguardo approfondito sulla famiglia Delgado, che avrà un ruolo centrale nel film in arrivo. La pellicola, intitolata “Jurassic World: La Rinascita“, promette di espandere l’universo narrativo della serie, introducendo nuovi personaggi e ambientazioni.

La famiglia Delgado: protagonisti in pericolo

Nel video dietro le quinte, viene presentata la famiglia Delgado, composta da Reuben Delgado, interpretato da Manuel Garcia-Rulfo, Teresa Delgado, interpretata da Luna Blaise, Isabella Delgado, interpretata da Audrina Miranda, e Xavier Dobbs, il fidanzato di Teresa. Durante un viaggio in barca a vela, la famiglia si troverà in una situazione di grave pericolo quando un mosasauro attaccherà la loro imbarcazione. La loro salvezza arriverà grazie a Zora Bennett, interpretata da Scarlett Johansson, e Duncan Kincaid, interpretato da Mahershala Ali, che si trovano a bordo di un sottomarino in missione segreta verso una nuova e misteriosa località.

Il Sito C: una nuova ambientazione misteriosa

“Jurassic World: La Rinascita” introduce il Sito C, un’ambientazione completamente nuova rispetto alle già conosciute Isla Nublar e Isla Sorna. Questo luogo, un tempo avamposto di ricerca segreto della InGen, è rimasto nascosto al pubblico e persino a molti all’interno dell’azienda. A differenza delle isole precedenti, il Sito C non era destinato ad attrazioni turistiche, ma serviva come laboratorio per esperimenti genetici estremi e controversi.

Il Sito C ha rappresentato un banco di prova per la creazione di dinosauri considerati troppo instabili e pericolosi per essere esposti al pubblico. Qui, la InGen ha superato i limiti della scienza, dando vita a creature che avrebbero potuto rivelarsi letali. La famiglia Delgado, ignara di ciò che li attende, scoprirà a proprie spese la vera natura di queste esperienze scientifiche.

Data di uscita e aspettative

Il film “Jurassic World: La Rinascita” è atteso nelle sale il 2 luglio 2025. Con l’introduzione di nuovi personaggi e una trama che si preannuncia avvincente, le aspettative sono alte. Gli appassionati della saga possono già iniziare a prepararsi per un’avventura che promette di essere ricca di suspense e colpi di scena. Per chi desidera un’anteprima, è disponibile il trailer ufficiale del film, che offre un assaggio delle emozioni che ci attendono.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!