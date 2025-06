Nuovi dettagli su Elio e Hopper: le novità da Pixar al Festival di Annecy

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Al Festival di Annecy, i Pixar Animation Studios hanno svelato importanti aggiornamenti riguardanti i loro prossimi progetti cinematografici. Tra le novità più attese ci sono informazioni su “Hopper”, un film originale previsto per marzo 2026, e su “Elio”, in arrivo il 18 giugno 2025. Questi annunci hanno suscitato grande entusiasmo tra i fan e gli appassionati di animazione.

Il ritorno dei blooper con Elio

Una delle notizie più sorprendenti riguarda il film “Elio”, che segna il ritorno dei blooper, una tradizione che era stata abbandonata da oltre vent’anni. I blooper animati, che erano una caratteristica distintiva dei primi cinque lungometraggi Pixar, da “Toy Story” a “Gli Incredibili”, torneranno a chiudere il film. Queste sequenze, che mostrano errori e scene divertenti dietro le quinte, erano molto popolari e richiamavano le commedie dell’epoca, dove i titoli di coda erano spesso accompagnati da momenti esilaranti.

Il blooper di “Elio”, rivelato in esclusiva da Discussing Film, rappresenta il primo esempio di questo tipo di contenuto dalla pubblicazione de “Gli Incredibili” nel 2004. Tuttavia, è importante notare che il blooper di quel film era stato incluso solo come contenuto speciale nel DVD, mentre l’ultima volta che i blooper sono stati mostrati durante i titoli di coda di un film Pixar al cinema risale a “Monsters & Co.” del 2001. Questo ritorno è quindi un evento significativo per i fan della Pixar, che hanno atteso a lungo il ripristino di questa tradizione.

Perché la Pixar ha abbandonato i blooper?

La decisione di non includere più blooper nei film Pixar negli ultimi anni ha suscitato diverse speculazioni. Alcuni esperti del settore hanno suggerito che la scelta possa essere stata influenzata da un cambiamento nei gusti del pubblico, che ha portato a una diminuzione dell’interesse per questo tipo di contenuti. Tuttavia, è probabile che ci siano anche ragioni pratiche alla base di questa decisione. A differenza dei blooper live-action, che possono essere registrati durante le riprese, i blooper animati richiedono un lavoro considerevole da parte del team di produzione. Ogni scena deve essere scritta, diretta e animata, il che comporta un notevole impegno in termini di tempo e risorse.

Questa complessità potrebbe aver contribuito a far sì che la Pixar decidesse di concentrarsi su altri aspetti della produzione cinematografica, lasciando da parte i blooper. Con il ritorno di “Elio”, i fan possono ora aspettarsi di rivedere questa tradizione in un contesto moderno, arricchita dalla qualità e dall’innovazione che caratterizzano il lavoro della Pixar.

Altre novità da Pixar: Gatto

Oltre a “Elio”, il Festival di Annecy ha visto anche l’annuncio di un altro progetto interessante: “Gatto”, un film originale diretto da Enrico Casarosa, previsto per il 2027. Questo nuovo titolo promette di portare sul grande schermo una storia originale, continuando la tradizione della Pixar di esplorare nuove idee e temi attraverso l’animazione. La presentazione di “Gatto” ha ulteriormente alimentato l’attesa per i prossimi film dello studio, che continua a essere un punto di riferimento nell’industria dell’animazione.

Con queste novità, la Pixar dimostra ancora una volta la sua capacità di sorprendere e coinvolgere il pubblico, mantenendo viva la tradizione dei blooper e introducendo nuove storie che promettono di affascinare le generazioni future.

