Nuovi collezionabili Marvel: Hot Toys presenta la variante di Wolverine da Deadpool & Wolverine

Il mondo dei collezionabili Marvel continua a espandersi con l’arrivo di nuove figure iconiche. Tra le ultime novità, spicca la presentazione della variante di Wolverine, realizzata dalla celebre linea Hot Toys. Questo pezzo da collezione, in scala 1/6, rappresenta una delle versioni più affascinanti del personaggio, come apparso nel film “Deadpool & Wolverine“. La figura è un omaggio all’interpretazione di Hugh Jackman, che ha dato vita a Wolverine in diverse pellicole del Marvel Cinematic Universe.

La figura di Wolverine di Hot Toys

La Hot Toys ha recentemente svelato una nuova action figure dedicata a Wolverine, specificamente alla sua Variante di “Age of Apocalypse“. Questo personaggio, sebbene appaia brevemente nel film “Deadpool & Wolverine“, ha catturato l’attenzione dei fan per la sua rappresentazione unica. Nella pellicola, Wolverine si presenta in una scena cruciale, dove il Mercenario Chiacchierone, interpretato da Ryan Reynolds, è in cerca di una versione di Logan che possa aiutarlo nella sua missione. Tuttavia, il Wolverine di “Age of Apocalypse” non mostra alcun interesse ad assistere Wade Wilson e, anzi, si rivela ostile, attaccando il protagonista in modo ripetuto.

Questa figura di Hot Toys è caratterizzata da dettagli straordinari, che riflettono l’abilità artigianale del marchio. Ogni particolare, dalla scultura del volto alla cura dei costumi, è stato realizzato con precisione per catturare l’essenza del personaggio. I collezionisti possono aspettarsi un prodotto di alta qualità, che non solo arricchisce la loro collezione, ma rappresenta anche un pezzo significativo della storia del cinema Marvel.

Il contesto di “Age of Apocalypse”

Per comprendere appieno l’importanza di questa variante di Wolverine, è utile esplorare il contesto narrativo di “Age of Apocalypse“. Questo arco narrativo, presente nei fumetti Marvel, si sviluppa in un universo alternativo in cui Charles Xavier viene ucciso da suo figlio Legione. La conseguenza di questo tragico evento è la creazione di un mondo distopico governato da Apocalisse, dove i mutanti dominano e gli esseri umani sono perseguitati. In questa realtà, Magneto guida gli X-Men nella lotta contro il regime oppressivo di Apocalisse, cercando di ripristinare l’ordine originale.

La presenza di Wolverine in questo contesto non è solo un elemento di azione, ma rappresenta anche una riflessione sulle scelte morali e le conseguenze delle azioni dei personaggi. La figura di Hot Toys, quindi, non è solo un oggetto da collezione, ma un simbolo di una narrazione complessa che ha affascinato i lettori e gli spettatori nel corso degli anni.

Futuro di Wolverine nel Marvel Cinematic Universe

Hugh Jackman, l’attore che ha interpretato Wolverine per oltre due decenni, è atteso in nuovi progetti del Marvel Cinematic Universe. Le voci di corridoio suggeriscono che il personaggio tornerà in “Avengers: Doomsday” e “Secret Wars“, due titoli molto attesi dai fan. Inoltre, ci sono indicazioni che Wolverine potrebbe apparire anche in “Deadpool 4“, un film che promette di continuare a esplorare il multiverso Marvel con nuove avventure e crossover.

La presenza di Wolverine in questi futuri film non solo riaccende l’interesse per il personaggio, ma offre anche l’opportunità di approfondire ulteriormente la sua storia e le sue interazioni con altri eroi e villain dell’universo Marvel. I fan sono ansiosi di vedere come la narrativa si evolverà e quali nuove sfide affronterà il loro eroe preferito.

In sintesi, la nuova figura di Hot Toys dedicata alla Variante di Wolverine è un’aggiunta entusiasta al panorama dei collezionabili Marvel, offrendo ai fan un modo per celebrare la ricca storia del personaggio e le sue avventure nel Marvel Cinematic Universe.

