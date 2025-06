Nuovi attori per i Dursley nel remake di Harry Potter: Bel Powley e Daniel Rigby scelti per i ruoli

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

La serie tv remake di Harry Potter continua a svelare dettagli sul cast, con l’ultima notizia che riguarda i personaggi di Vernon e Petunia Dursley. Variety ha rivelato che Bel Powley e Daniel Rigby interpreteranno i genitori adottivi di Harry Potter nel nuovo adattamento televisivo prodotto da HBO. Questo annuncio segue quello del nuovo attore che vestirà i panni di Cornelius Caramell, il Ministro della Magia. La scelta di attori più giovani per i ruoli dei Dursley segna un netto cambiamento rispetto ai film precedenti, dove i personaggi erano interpretati da attori più adulti.

I nuovi volti dei Dursley

Bel Powley, nota per il suo talento in produzioni come “The Morning Show” e “The Diary of a Teenage Girl”, e Daniel Rigby, che ha guadagnato fama per il suo lavoro in “The End of the Fing World”, daranno vita a *Vernon e Petunia Dursley. I Dursley sono figure centrali nella vita di Harry, accogliendolo in casa loro con riluttanza dopo la morte dei suoi genitori. La loro accoglienza è caratterizzata da un atteggiamento ostile e da un trattamento ingiusto nei confronti di Harry, costretto a vivere in un ripostiglio e a subire le angherie del cugino Dudley.

La scelta di attori più giovani per questi ruoli potrebbe portare una nuova interpretazione dei Dursley, offrendo una prospettiva fresca e diversa rispetto a quella vista nei film. Il pubblico si aspetta di vedere come Powley e Rigby affronteranno la complessità di questi personaggi, noti per la loro rigidità e mancanza di empatia.

Il cast del remake di Harry Potter

Oltre ai Dursley, il cast della serie tv si arricchisce di nomi noti e talentuosi. Dominic McLaughlin è stato scelto per interpretare Harry Potter, mentre Arabella Stanton vestirà i panni di Hermione Granger e Alastair Stout quelli di Ron Weasley. La serie si propone di rimanere fedele ai libri di J.K. Rowling, portando sullo schermo le avventure dei giovani maghi con una nuova visione.

Altri membri del cast includono attori di grande esperienza come John Lithgow nel ruolo di Albus Silente, Janet McTeer come Minerva McGranitt e Paapa Essiedu nel ruolo di Severus Piton. Nick Frost interpreterà Rubeus Hagrid, mentre Luke Thallon sarà il Professor Raptor e Paul Whitehouse il custode Argus Gazza. Questo mix di attori promette di portare una nuova energia e freschezza alla storia amata da generazioni di lettori e spettatori.

Aspettative e curiosità sul remake

Con l’inizio della produzione della serie di Harry Potter, i fan sono in attesa di scoprire ulteriori dettagli sulla trama e sul cast. La scelta di attori giovani per i ruoli principali e secondari suggerisce un approccio innovativo, che potrebbe attrarre sia i nuovi spettatori che i fan di lunga data. La serie si propone di esplorare in modo più approfondito le dinamiche familiari e le relazioni tra i personaggi, offrendo una nuova luce su eventi già noti.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, i fan possono rimanere sintonizzati per scoprire quando inizieranno ufficialmente i lavori della serie. La curiosità cresce, e con essa le aspettative per un adattamento che promette di essere all’altezza della saga originale.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!