Nuove voci sul casting di Black Panther 3: Damson Idris e Denzel Washington tra i candidati

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

La produzione di Black Panther 3 sta prendendo forma, con Ryan Coogler che si prepara a tornare al lavoro. In questo contesto, si stanno diffondendo voci riguardanti il casting del nuovo protagonista, la Pantera Nera. Tra i nomi che circolano, spicca quello di Damson Idris, attore noto per il suo ruolo nel film F1, in uscita la prossima settimana. Le speculazioni sul suo coinvolgimento nel Marvel Cinematic Universe si intensificano, alimentando l’attesa dei fan.

Damson Idris e il possibile ruolo nel Marvel Cinematic Universe

Damson Idris ha recentemente risposto a domande riguardanti un possibile ruolo in Black Panther 3, suscitando l’interesse dei fan. Durante un’intervista con Craig Melvin di Today, Idris ha scherzato sulla questione, lasciando intendere che potrebbe essere stato contattato dai Marvel Studios. Quando Melvin ha suggerito che la sua risposta potesse significare un “sì”, Idris ha ribattuto con un sorriso: “Potrebbe significare no”. Questo scambio ha alimentato ulteriormente le speculazioni sul suo possibile coinvolgimento nel film.

L’attore ha confermato di essere aperto all’idea di interpretare il nuovo T’Challa, rispondendo con un “sì” deciso quando gli è stato chiesto se accetterebbe il ruolo se gli fosse offerto. La possibilità di vedere Idris nei panni del nuovo protagonista ha suscitato entusiasmo tra i fan, che sperano di assistere a una nuova interpretazione del personaggio iconico.

L’eredità di Chadwick Boseman nel franchise

Chadwick Boseman ha lasciato un’impronta indelebile nel Marvel Cinematic Universe, interpretando T’Challa per la prima volta nel 2016 in Captain America: Civil War. Il suo ruolo da protagonista in Black Panther, uscito nel 2018, ha segnato un momento storico per il cinema, rappresentando una significativa evoluzione nella rappresentazione dei supereroi. Boseman ha ripreso il suo ruolo in Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame, consolidando la sua posizione come uno dei volti più amati del franchise.

Purtroppo, la vita di Boseman è stata segnata da una battaglia contro il cancro al colon, diagnosticato nel 2016. La sua morte, avvenuta nell’agosto 2020, ha lasciato un vuoto nel cuore dei fan e dei colleghi. Black Panther: Wakanda Forever, uscito nel 2022, è stato dedicato alla sua memoria e ha visto la Shuri di Letitia Wright assumere il titolo di Pantera Nera dopo la morte del suo personaggio.

Denzel Washington e il suo possibile coinvolgimento

Nel novembre 2024, Denzel Washington ha rivelato di essere stato preso in considerazione per un ruolo nel terzo capitolo di Black Panther. Durante un’intervista in Australia per promuovere Il Gladiatore II, Washington ha affermato che Ryan Coogler stava “scrivendo una parte per me”. Questa affermazione ha suscitato grande interesse, poiché il regista ha confermato che Washington è effettivamente stato considerato per un ruolo nel film.

Non è ancora chiaro se il nuovo T’Challa che potrebbe apparire nel prossimo capitolo sarà una variante del personaggio interpretato da Boseman o se sarà suo figlio, già apparso nell’ultimo film. La possibilità di vedere un attore di grande calibro come Washington nel franchise rappresenterebbe un ulteriore passo avanti nella narrazione di Black Panther, mantenendo viva l’eredità di Boseman e introducendo nuove dinamiche nella storia.

Con l’attesa che cresce, i fan di Black Panther sono ansiosi di scoprire come si evolverà la saga e quali nuovi volti si uniranno al cast.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!