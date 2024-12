Nuove uscite Netflix: scoprire le serie e i film da vedere dal 2 all’8 dicembre 2024

Netflix continua a sorprenderti con un ottimo palinsesto ricco di novità. La settimana dal 2 all’8 dicembre 2024 si preannuncia eccezionale per gli appassionati della piattaforma di streaming, con una serie di titoli da non perdere. Questa settimana offre storie emotive, intriganti thriller e avventure animate perfette per il periodo natalizio. Scopriamo insieme le principali uscite che arricchiranno il catalogo di Netflix.

That Christmas: il nuovo cartone animato ricco di emozioni

Il 4 dicembre, Netflix lancia “That Christmas“, un film d’animazione basato sulla trilogia di libri per bambini scritti dal famoso sceneggiatore Richard Curtis, noto per opere come “Quattro matrimoni e un funerale“, “Notting Hill“, “Love Actually – L’amore davvero” e “Yesterday“. Il film racconta una serie di storie intrecciate che ruotano attorno ai temi della famiglia, dell’amore e della solitudine, esplorando un grande errore commesso da Babbo Natale.

Questa commedia animata, prodotta da Locksmith Animation, segna il debutto di Richard Curtis nel campo dell’animazione come sceneggiatore e produttore esecutivo, mentre Simon Otto, un veterano dell’animazione noto per titoli come “Love, Death & Robots” e “Dragon Trainer“, fa il suo esordio come regista. La produzione è gestita da Nicole P. Hearon, con esperienze precedenti in titoli famosi come “Oceania” e “Frozen – Il regno di ghiaccio“, e Adam Tandy, produttore di “Detectorists“. “That Christmas” rappresenta una dolce riflessione sul significato delle festività, promettendo di catturare il cuore di grandi e piccini con la sua animazione vivace e l’intensità emotiva delle sue narrazioni.

Black Doves: un thriller avvincente con Keira Knightley

Il 5 dicembre si accende su Netflix il thriller avvincente “Black Doves“, che ci porta in una Londra nel pieno dello spirito natalizio. La trama ruota attorno a Helen Webb, interpretata da Keira Knightley, una madre devota che vive una doppia vita come spia. Da un decennio, Helen trasmette informazioni riservate del marito politico a un’organizzazione segreta, nota come Black Doves. Ma quando il suo amante, Jason, viene brutalmente assassinato, la sua vita si complica.

La capospia dell’organizzazione, interpretata da Sarah Lancashire, affida a Sam , un vecchio amico di Helen, il compito di proteggerla. I due si alleano per scoprire la verità sull’omicidio di Jason e si imbattono in una rete che intreccia la malavita londinese con una crisi geopolitica imminente. “Black Doves” promette suspense e azione, unendo emozioni profonde alla tensione di un thriller che solleva domande sul sacrificio e sull’amicizia in tempi difficili.

Storia di Maria: un epico viaggio biblico

Il 6 dicembre debutterà “Storia di Maria“, un film drammatico che offre una nuova interpretazione della vita di Maria, madre di Gesù, attraverso una narrazione coinvolgente e profonda. Questo film epico, che esplora i temi della fede e del coraggio, racconta il viaggio di Maria dopo la sua immacolata concezione. Espressa come emarginata e costretta a fuggire, Maria intraprende un’odissea per proteggere suo figlio dalla furia del re Erode, interpretato da Anthony Hopkins.

Diretto da DJ Caruso, noto per i suoi successi come “Disturbia” e “Sono il numero quattro“, “Storia di Maria” ci porta a scoprire un lato inedito e vulnerabile di una figura sacra. La produzione di questo film mira a catturare l’umanità di Maria, mettendo in luce le sue paure e la sua resilienza in un momento storico e culturale di grande scontro e incertezza. Con una narrazione ben articolata e la presenza di un cast di talento, “Storia di Maria” si propone come uno dei film più attesi della settimana su Netflix, capace di evocare riflessioni profonde e toccanti.