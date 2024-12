Nuove uscite in streaming: le serie le più attese di dicembre 2023

Dicembre si prospetta un mese ricco di eventi per gli appassionati di serie TV, con nuovi titoli e tornate di storie avvincenti in arrivo sulle principali piattaforme streaming. Tra queste, Amazon Prime Video, Disney+, Netflix e Paramount+ offrono produzioni variegate che spaziano dalla commedia al dramma, dal racconto storico al thriller. Vediamo insieme le uscite più importanti di questo mese, con protagonisti noti e trame intriganti.

Piedone – Uno sbirro a Napoli: ritorno in grande stile

A partire da lunedì 2 dicembre, Sky e Now propongono “Piedone – Uno sbirro a Napoli“, una serie che riporta in scena Salvatore Esposito nei panni di Vincenzo Palmieri, un poliziotto che torna nella sua città natale con l’intento di sistemare i conti irrisolti del passato. Questo personaggio, che affonda le sue radici nel famoso “Piedone” interpretato da Bud Spencer, si ritroverà a dover affrontare la sfiducia della sua nuova squadra e della commissaria Sonia Ascarelli. La serie si articola in quattro episodi dove il protagonista dovrà dimostrare che il suo approccio non convenzionale alla giustizia può risultare vincente. Insieme a Esposito, il cast include nomi noti come Silvia D’Amico e Fabio Balsamo dei The Jackal. Un interessante contributo a questa produzione è rappresentato da Giuseppe Pedersoli, figlio di Bud Spencer, che ha firmato il soggetto, rendendo omaggio a un’icona del cinema italiano.

Skeleton Crew: una nuova avventura nel mondo di Star Wars

Mercoledì 4 dicembre, Disney+ lancia “Skeleton Crew“, una nuova aggiunta al vasto universo di Star Wars. La serie segue le avventure di quattro ragazzi che, dopo aver fatto una scoperta sorprendente sul loro pianeta, vengono catapultati in una galassia misteriosa e pericolosa. Con nemici da affrontare e alleati che sbucano inaspettati, l’obiettivo primario di questi giovani sarà tornare a casa. Ambientata durante lo stesso periodo di “The Mandalorian“, “Skeleton Crew” promette di attrarre sia i fan di lunga data che i nuovi arrivati. Con otto episodi, il cast comprende volti noti come Jude Law, Ravi Cabot-Conyers, Ryan Kiera Armstrong e Kyriana Kratter, offrendo così un mix di talento e freschezza. Gli appassionati di fantascienza e avventura potranno tuffarsi in una trama ricca di colpi di scena e di emozioni.

Black Doves: il thriller avvincente di Netflix

Un’altra attesa novità è “Black Doves“, in arrivo su Netflix da giovedì 5 dicembre. Ambientata in una Londra incantevolmente decorata per le festività natalizie, la serie narra le vicende di Helen Webb, presentata ufficialmente come la moglie di un politico, ma in realtà una spia professionista. Da dieci anni, infatti, trasmette segreti riguardanti il marito a un’organizzazione clandestina chiamata Black Doves. La trama si complica quando il suo amante viene assassinato, spingendo Helen e il suo fidato amico Sam a intraprendere un’indagine avvincente per scoprire la verità sull’omicidio e sulla rete di intrighi che avvolge Londra. Con un cast d’eccezione che include Keira Knightley, Ben Whishaw, Sarah Lancashire e Andrew Buchan, “Black Doves” ha già fatto parlare di sé ottenendo un rinnovo anticipato per la seconda stagione, il che sottolinea l’interesse del pubblico nei confronti di questa storia di spionaggio e mistero.

Zorro: il leggendario eroe ritorna

A partire da venerdì 6 dicembre, Paramount+ presenta una nuova interpretazione del leggendario eroe Zorro. Nel contesto del 1821, Don Diego de la Vega diventa sindaco di Los Angeles, ma si trova ad affrontare gravose difficoltà a causa delle malversazioni di Don Emmanuel, un uomo d’affari senza scrupoli. Zorro fa il suo ritorno sul piccolo schermo attraverso l’interpretazione dell’attore francese Jean Dujardin, noto per il suo Oscar nel 2012 per “The Artist“. Nel cast figura anche Salvatore Ficarra, noto per il suo lavoro con il comico Picone. Questa nuova versione del celebre giustiziere promette di amalgamare azione, avventura e un pizzico di spirito comico, offrendo una rivisitazione intrigante di una figura iconica della cultura popolare.

The Sticky – Il grande furto: crimine e sciroppo d’acero

A completare il quadro delle novità in arrivo, troviamo “The Sticky – Il grande furto“, che debutterà venerdì 6 dicembre su Amazon Prime Video. Ispirata a una storia vera, la serie racconta di Ruth Landry, una coltivatrice di sciroppo d’acero in Canada, il cui business è minacciato da autorità oppressive. Decisa a lottare per la sua attività, Ruth unisce le forze con un mafioso di Boston e una guardia di sicurezza franco-canadese per organizzare un furto multimilionario delle riserve di sciroppo d’acero del Quebec. Questo mix di attualità, ingegno criminale e umorismo coinvolgerà il pubblico dalla prima all’ultima puntata. Con un cast che include Margo Martindale, Chris Diamantopoulos, Guillaume Cyr e la guest star Jamie Lee Curtis, “The Sticky” promette di intrattenere e sorprendere gli spettatori con una trama ricca di colpi di scena.

Con questa varietà di uscite, dicembre si preannuncia un mese emozionante per gli amanti delle serie TV, pronte ad allietare le fredde serate invernali.