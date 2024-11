Nuove uscite di dicembre 2024 su Paramount+: Zorro, Dexter e il film di Natale

Dicembre è un mese ricco di attese e sorprese nel mondo dello streaming. Paramount+ si prepara a deliziare il suo pubblico con una serie di nuove uscite che spaziano dalle avventure del leggendario Zorro, alle tensioni psicologiche di Dexter, fino a una commedia natalizia da non perdere. Scopriamo insieme i dettagli delle nuove serie e film che arricchiranno il catalogo della piattaforma durante il mese di dicembre 2024.

Zorro: un eroe mascherato torna in scena

Il 6 dicembre 2024, gli abbonati di Paramount+ potranno assistere al ritorno di Zorro, il celebre spadaccino mascherato che ha fatto sognare intere generazioni. Questa nuova serie vede Jean Dujardin, premio Oscar, nei panni di Don Diego de la Vega, un personaggio complesso che lotta per il bene della sua città, Los Angeles. Ambientato nel 1821, il racconto prende avvio quando Diego diventa sindaco della città con l’intento di migliorarne le condizioni. Tuttavia, la difficile situazione economica, aggravata dall’avidità di un potente uomo d’affari di nome Don Emmanuel, costringe Diego a riabituarsi a una vita di avventure e conflitti.

Dopo vent’anni di assenza, la resurrezione della figura di Zorro non sarà priva di sfide. La sinossi rivela un Diego combattuto, che deve fare i conti non solo con i conflitti esterni, ma anche con quelli interni, essendo costretto a mantenere segreta la sua doppia identità a sua moglie Gabriella. La serie promette di esplorare tematiche di giustizia, fedeltà e auto-scoperta, proponendo un racconto di formazione che sfida il protagonista a bilanciare il suo dovere di sindaco con il suo desiderio di combattere le ingiustizie.

Il cast, composto da talenti come Salvatore Ficarra, Audrey Dana e André Dussollier, aggiunge ulteriore valore alla produzione, rendendo Zorro un titolo imperdibile per gli appassionati di avventure e drammi storici. La serie si prospetta come un nuovo capitolo nella lunga storia di Zorro, ricco di azione, intrigo e dilemmi morali.

Dexter: Original Sin – il preludio del serial killer

A partire dal 13 dicembre 2024, gli abbonati di Paramount+ potranno immergersi nel mondo oscuro di Dexter: Original Sin, un prequel della celebre serie che ha catturato l’immaginazione degli spettatori. Ambientata nella Miami del 1991, la serie segue il giovane Dexter, interpretato da Patrick Gibson, nel suo viaggio di trasformazione da semplice studente a serial killer con codice etico.

La narrazione si focalizza sui conflitti interiori di Dexter mentre combatte contro i suoi istinti omicidi. Con l’aiuto del padre Harry, il ragazzo impara a canalizzare la sua oscurità e ad adottare un codice che lo guida nell’eliminazione di coloro che, a suo avviso, meritano di essere puniti. Queste scelte lo conducono a intraprendere uno stage di medicina legale presso il Dipartimento di Polizia di Miami, dove la tensione cresce e il pericolo diventa palpabile.

Il cast di supporto include nomi noti come Christian Slater, Patrick Dempsey e la guest star Sarah Michelle Gellar, sottolineando la qualità della produzione. Michael C. Hall ritorna nel ruolo della voce interiore di Dexter Morgan, conducendo il pubblico all’interno della mente tormentata del protagonista. Questo prequel non solo esplora le origini del personaggio, ma offre anche una nuova chiave di lettura delle sue azioni e della sua psicologia, promettendo di mantenere viva l’attenzione degli appassionati della serie originale.

Dear Santa: la commedia natalizia dei Fratelli Farrelly

Infine, il 18 dicembre 2024 arriverà su Paramount+ il film Dear Santa, un’opera dei Fratelli Farrelly, noti per il loro umorismo unico e le commedie iconiche. Questa pellicola, che vede tra i protagonisti Jack Black e Keegan-Michael Key, presenta una storia fantasiosa che prende vita quando un ragazzino decide di inviare a Babbo Natale la sua lista di desideri natalizi, ma a causa di un errore ortografico, il risultato è ben diverso da ciò che si aspettava.

La sinossi rivela come l’arrivo di un diabolico Santa Claus stravolga i festeggiamenti natalizi, portando scompiglio e caos, trasformando la stagione di gioia in una serie di imprevisti divertenti e bizzarri. Con un cast ricco di talento, il film promette di intrattenere il pubblico con una delle caratteristiche tipiche dei Fratelli Farrelly: il mix tra comicità e messaggi di amicizia e unità.

Dear Santa rappresenta un’aggiunta perfetta per le festività, con l’intento di regalare momenti di spensieratezza e riflessione sul significato del Natale. La commedia, con le sue situazioni assurde e i personaggi eccentrici, si prospetta ideale per famiglie e amici pronti a godere di un buon film nelle Feste.

Con queste nuove uscite, Paramount+ dimostra di voler soddisfare i gusti più diversi dei suoi abbonati, offrendo una varietà di contenuti per intrattenere e coinvolgere.